Знаменитая украинская певица Анна Седокова появилась на съемках шоу "Квартира 69" в одном боди

Несколько дней назад Анна зявила о начале съемок своего нового проекта, а сегодня в социальной сети Инстаграм уже представила дерзкий образ на старте работы над проектом, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз на представленных фото звезда с пышными и распущенными волосами показала себя в цветном боди, с ремнем на талии и необычных колготках в клеточку. Причем на некоторых кадрах свой наряд звезда дополнила красным свободным плащом.

«Через час закончится наш первый съёмочный день #Квартира69 и я собрала тут лучших. Тех, кто отзывается в моем сердце, тех, кем я искренне восхищаюсь, потому что они не похожи ни на кого, потому что стандарты на для нас ❤️ Скоро в эфире #квартира69 #69apt 🎥💥», – подписала кадры Анна.

Поклонники тут же ответили на увиденное:

«Как я мечтаю с вами сфоткаться!!😭мечта моя с детство!!😔😔😔МОЙ ИДЕАЛ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ!!!❤❤❤❤», «А бы мог там быть физруком 😂🤟», «Воу воу воооу, вот это мощная компания ❤️❤️❤️», «О боги 🐆 🔥», «Кайф 🖤🌍», «Штаны улет 😂👍», «Скоро в эфире-это прекрасно..💗..Это что-то точно будет новое и интересное Где же можно будет посмотреть эфир?».

Ранее Анна Седокова показала отснятые недавные кадры из последнего клипа "Я влюбился". Так, на новом бекстейдж-видео певица появилась в стильном серебристом платье из блесток с довольно смелыми вырезами по боками и на спине. Дополнила свой наряд звезда новой прической.

«Мы с Мишей @misha_marvin дали новое звучание , совершенно другое, полюбившейся вами «Я закохався». Спасибо @hammali_ @navaib 🙏🏼❤️ Это особенная для меня песня. Всегда была. Мы написали с Мишей новые куплеты, новые слова... Можно послушать полностью у меня в ВК и на официальном канале #Youtube @blackstarofficial 🙌🏼 Спасибо @lottehotel_moscow за королевский люкс и всей нашей прекрасной команде ❤️», – написала Анна.

Пользователи сети отреагировали достаточно бурно, ведь Анна спела на украинском языке, чем покорила публику.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом