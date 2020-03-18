Известная певица Светлана Лобода показала необычный романтичный кадр во время отдыха

В этот раз знаменитая артистка показала себя в нежном образе и с букетом в руках во время того, как стояла с обычным стаканчиком с неизвестным напитком, сообщает Politeka.

Звезда опубликовала стильный кадр в социальной сети Инстаграм, привлекая внимание к себе и своей работе, которую она временно приостановила на время карантина.

Как видно, перед камерой звезда стояла несколько задумчиво, придерживая в руках необычный букет, который закрывает ее наряд. Волосы певицы распущены и красиво уложены, а на лице яркий макияж.

"Спасибо за вечер. Есть о чем подумать", – загадочно подписала новый кадр звезда, как бы намекая на романтичную часть своей жизни, скрытую от любопытных глаз.

При этом поклонники тут же отреагировали именно на неоднозначную запись артистки:

«О чём?», «👍Это Вам спасибо! Дражайшая...👍🦉📜💐💃🚀🌱», «Вы самая лучшая ❤️», «Королева🔥», «Королева 🌷», «Мммм 😍», «По-больше думать о себе и своих близких❤️🙏🏻», «Таке ніби це стара фотка .13-14 року!)?», «Очень красивое фото😍👍🔥», «Спокойной ночи, дорогая Ло🙏❤️», «Только не долго ! ))))))», «Света, как всегда на высоте 😍🤟🏻красотка❤️ ich liebe dich ❤️❤️».

До этого артистка устроила себе настоящий домашний отдых с детками. В частности, на представленных в разделе Стори кадрах, певица засветилась в естественном виде вместе с младшей дочерью Тильдой

Так, на новых кадрах звезда предстала перед поклонниками в естественном виде без макияжа и каких-либо укладок. Причем за спиной Лободы можно заметить маленькую Тильду, которая решила уложить волосы Светланы, на что она радостно пообщалась с дочерью, хотя личико маленькой девочки так и не показала.

Отметим, без макияжа лицо звезды выглядит очень ухожено и свежо, а пухлые губы кажутся еще пухлее без помады. Несмотря на то, что артистка вынуждена выступать на концертах с ярким макияжем, похоже, кожа Лободы от этого не страдает. Сама Светлана уже не раз отмечала, что она расслабляет тело регулярными массажами, ухаживает за волосами, а для лица и шеи раз в месяц проходит витаминную мезотерапию.

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