Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала, как развлекалась на съемках нового проекта

Несколько дней назад Анна заявила о начале работы над шоу "Квартира 69", во время которого собирается обсуждать интимные вопросы, "снимать" запреты на различные важные темы и даже пригласила принять участие собственных поклонников, пишет Рoliteka.net.

Так, на новых кадрах в социальной сети Инстаграм певица показала, как поразвлекалась на мягкой кровати вместе с первыми участниками нового проекта. Звезды мило болтали и громко смеялись, периодически поднимая ноги и тряся руками.

«#этобезумие Второй день съёмок #квартира69 @69apt объявляю открытым! @klavacoca - one love ❤», – подписала новый ролик звезда.

Как и ожидалось, поклонники отреагировали довольно неоднозначно на увиденные кадры:

«Мужской пол ведите себя как настоящие мужчины ,а не как ......», «Какой красивый пояс», «Какая-то пародия😂😃и кривляние», «Капец парень жопой крутит😂😂😂», «Весело у Вас 🤣», «Аня Аня. Анод. Приём», «Dурью маешься на камеры? Ну ну», «Орхилея выращивается по касательной. Это ты с микрофоном».

До этого Седокова появилась на съемках шоу "Квартира 69" в одном боди.

Так, в этот раз на представленных фото звезда с пышными и распущенными волосами показала себя в цветном боди, с ремнем на талии и необычных колготках в клеточку. Причем на некоторых кадрах свой наряд звезда дополнила красным свободным плащом.

«Через час закончится наш первый съёмочный день #Квартира69 и я собрала тут лучших. Тех, кто отзывается в моем сердце, тех, кем я искренне восхищаюсь, потому что они не похожи ни на кого, потому что стандарты на для нас ❤️ Скоро в эфире #квартира69 #69apt 🎥💥», – подписала кадры Анна.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом