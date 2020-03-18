Королева Елизавета II покинула Лондон и отправилась пережидать эпидемию коронавируса в Виндзорском замке

93-летняя королева Великобритании входит в особую группу риска в связи с распространением коронавируса. С началом эпидемии она на несколько дней пропала из виду, но не так давно все же появилась на публике.

Впрочем, судя по всему, приближенные Ее величества не оценили такого проявления смелости: 18 марта издание TIME сообщило, что королева покинула Лондон и отправилась в свою загородную резиденцию. По данным журналистов, Елизавета II согласилась на это после консультации с врачами и правительством.

Кроме того, в рамках мер предосторожности было решено отменить или перенести публичные мероприятия с большим количеством присутствующих, назначенные на ближайшее время. В то же время подчеркивается, что королева продолжит встречаться с людьми один на один. Это касается и ее еженедельных аудиенций с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

Также в связи с эпидемией в Британии рассматривается возможность отмены празднования окончания Второй мировой войны в Европе и государственный визит императора Японии.

Ранее мы писали о том, что королева Елизавета II после пропажи на несколько дней снова вернулась к своим обязанностям в Букингемском дворце.

Отсутствовала королева на протяжении четырех дней. Но Елизавета решила вернуться не смотря на то, что в стране распространяется коронавирус.

Ранее мы сообщали, что британскую королеву Елизавету и ее мужа принца Филиппа временно изолировали в разных поместьях Виндзорской династии.

Такие меры предприняли из-за того, что в Букингемском дворце пребывает множество людей, а это является небезопасным для королевской семьи в связи с распространением коронавируса.

Английскую королеву и ее супруга удалось вывести из так называемой зоны риска благодаря вынужденному переезду.

Как пишут западные СМИ, штат работников в замках, где находятся супруги, в разы меньше, чем в Букингемском дворце. Это позволяет снизить риск заражения королевы и ее мужа.

Напомним, переполох в королевской семье: Елизавета II неожиданно появилась на публике после пропажи.

Как сообщала Politeka, пополнение в семье Кейт Миддлтон, новость взорвала сеть: "Должна родиться девочка".

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