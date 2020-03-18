Дария Квиткова, невеста Холостяка Никиты Добрынина, показала совместное фото с женихом в Инстаграм

На фото Квиткова сидит в штанах и без верхней одежды на своем женихе Никите. Парочка улыбается друг другу. Добрынин тоже был без верхней одежды. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре Никита уже сидит на диване и держит в руке чашку, а Дария сидит на полу между его ног. Видно, что пара куда-то смотрит.

"Чем успели себя занять пока отдыхаете? Мы только выспаться успели. Спим до 12:00-14:00 часов дня, хотя ложимся спать не поздно", - написала актриса под фото.

Фанаты успели поставить более 40 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"А я все планирую уборкой заняться перед днём рождения. Сейчас чай пьем и приступим", "На самом деле много времени... Мне кажется, время заняться собой", "Как красиво", "Для меня ничего не поменялось, мой онлайн бизнес стал еще актуальней, так что просто продолжаю работать) я не спекулирую и не продаю ничего если что))", "Вспомнить успели все игры с мячами, построить и сломать домик из лего, найти заначки с прописями и занятиями, достать макулатуру для поделок и резанья - и это только в первой половине дня! С детьми карантин веселее... И временами хочется просто поспать до 12-14 часов!".

Ранее мы сообщали, что "Холостяк" Никита Добрынин без одежды взял на руки невесту Дарию Квиткову.

На фото пара позировала только в нижнем белье. Дарья обняла Никиту за шею, а он держал ее за бедра. На фоне можно увидеть большое просторное окно.

"Верите в любовь с первого взгляда? Я скорее не верю, чем верю). У нас совсем не была любовь с первого взгляда)", - написала Квиткова под кадром.

Напомним, невеста Холостяка огорошила новостью о своем интересном положении, Добрынин не выдержал

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