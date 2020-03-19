Известная певица Светлана Лобода показала видео, отснятое во время ее концерта

В этот раз знаменитая артистка показала себя в дерзком образе поп-дивы, удивив поклонников в социальной сети Инстаграм своими знаменитыми "пьяными" танцами, сообщает Politeka.

В этот раз звезда показала себя в коротеньком боди с леопардовым принтом и золотистых ботильонах на тонком каблуке. На концерте артистка показала себя в довольно неоднозначном виде: во время выступления с песне «Новый Рим», презентация которой состоялась не так давно, артистка устроила переполох.

Дело в том, что Светлана попала под волну критики из-за «пьяных танцев», которыми называет свои танцевальные движения довольно необычного типа.

«Остаётся лишь танцевать « пьяные танцы»», – насмешливо написала сама Светлана под новым видео.

Поклонники тут же отреагировали:

«Новую песню! Этот бред надоел», «Песня крутяшная , Лобода 🔥», «Вы просто бомба🔥🔥🔥⚡⚡», «Ааа мурашки по телу ажжж,от этой энергетики!!!Супер!👍», «Офигенно танцуете😍🔥», «Остаётся только жрать гречу и вытирать *опу зевой», «Лобода ты Огнище🤞🔮💊», «пир во время чумы?», «Только под вашу музыку) 🔥», «С ножкой по аккуратнее😊», «Какие не экологичные костюмы у подтанцовки..(((», – написали поклонники.

До этого певица решила показать на небольшом видеоролике в социальной сети Инстаграм, как занимается спортом на балконе на отдыхе.

В записи видно, как сначала коллега Светланы снимает красивый вид города, солнечные улицы с множеством домов и яркое небо. После девушка переводит камеру на саму артистку, которая лежа на полу делает упражнение «ножницы», а после машет ногами, фактически разминаясь перед остальными тренировочными связками.

Сама звезда не раз отмечала, что довольна своей формой, хотя и считает, что это благодаря родителям, которые «одарили ее хорошей генетикой». Певица часто занимается спортом, пилатесом или плавания в бассейне.

«Артист должен стремиться всегда к 💯 тной эффективности Поэтому :

1. Спорт

2. любовь

3. Работа над собой

хочу в тепло, но иду в зал 🤷‍♀️🧘‍♀️🤸‍♀️», – написала звезда под новым роликом в Инстаграм. Как и ожидалось, поклонники восхитились подтянутой формой певицы и всячески нахваливали ее цветущий вид.

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