Известный украинский хореограф, участница популярного шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко опубликовала яркий снимок и рассказала, как проводит карантин

Звезда порадовала поклонников фото, на котором продемонстрировала идеальную фигуру, пишет Politeka.net.

Алена предстала в белом коротком топе, который обтянул ее прелести и показал упругий пресс. Также на звезде были синие брюки на высокой посадке, которые выделили ее тонкую талию.

Звезда надела пиджак, который едва на ней держался, из-за того, что красотка изящно изогнулась.

Шоптенко надела шпильки, удлинив свои стройные ножки.

Волосы уложенные волнами упали на ее плечи. Алена улыбалась, смотря сторону.

В посте Шоптенко рассказала, что два дня находилась дома и даже успела "засидеться". Поэтому хореограф решила провести танцевальный онлайн урок в прямом эфире для всех желающих.

"Просто развлечься, подвигаться, музыку хорошую послушать 😊 Да и в конце концов попой лишний раз покрутить тоже полезно 😉 Обещаю, что тройных пируэтов и сальто не будет 🤪



Так что жду всех желающих присоединиться к моей встряске в прямом эфире завтра в 11:30!

До скорой встречи! 😊

И берегите себя! ❤️", - написала звезда.

За два часа пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Ура!!!так вы можете целый марафон сделать)", "какая женщина ♥️", "Отличная идея 😍 уже жду с нетерпением 😊", "Я буду))💋💋", "Алена, ждём)", "Здорово! Ждём с нетерпением!", "Спасибо огромное) ждём 😇😘", "Вау умница ты красавица молодец так держать вах красотка 🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Ура! Крутая идея! Я буду без опоздания", "Моя дочка с удовольствием присоединиться) она ваша поклонница❤️", "Здорово ))) 🌷 всем нужна правильная физическая нагрузка и релаксация под музыку )))) благодарим🙌 очень ждём 😊", "Как здорово! Наконец я найду время для танцев и английского (вчера записалась😂). Если будет онлайн -курс танцевальный , будет просто бомба-ракета🔥 Спасибо🙌до завтра❤️", " Супер❤️❤️ спасибо))сейчас позитивчик нужен как никогда))). ❤️❤️❤️", "Надо напоминание поставить😍", - написали пользователи сети.

Напомним, что Шоптенко огорошила прощальным фото после вылета с Танців з зірками.

Как сообщала Politeka, Шоптенко ошарашила рассказом о «Танцах со звездами».

Также Politeka писала, что главная красавица «Танцев со звездами» поразила фигурой в купальнике.