Светлана показала себя в домашнем виде во время отдыха

Известная певица Светлана Лобода показала стильный кадр из фотосессии, на которой предстала в одной лишь шелковой пижаме

В этот раз знаменитая артистка показала себя в нежном образе с изящно уложенными волосами в крупные кудряшки, сообщает Politeka.

На своей странице в социальной сети Инстаграм звезда представила стильный кадр, на котором позировала в одно лишь шелковой пижаме пастельного оттенка, расшитую кружевами. Внушительная зона декольте звезды подчеркнула черной вышивкой, также как и ворот халата под цвет ее платья.

Причем в подписи звезда рассказала о том, как она "страдала" из-за своего имени в детстве:

«С детства мне казалось , что имя «Светлана» не мое ... нет в нем того бунтарского духа, кот был мне всегда присущ😏 в школе меня начали называть по фамилии , и я была этому очень рада т к считала ее ёмкой и громкой))) по сей день меня спрашивают настоящая ли фамилия- «Лобода»😇 А я очень горжусь тем, что мне удалось сделать фамилию моего отца - брендом!😉 😇 А вам нравится Ваша фамилия ? что вы знаете о ней ?», – интригующе подписала певица.

Поклонники тут же отреагировали на пост звезды:

«Я думала наоборот Вам не нравится, когда по фамилии называют🌸», «Самое светлое имя☀️☀️☀️», «Бесподобно красивая, как всегда! ❤️❤️❤️😍😍😍», «Ох какая хорошенькая 😊», «Похвала», «Красивое имя👍».

До этого звезда опубликовала стильный кадр в социальной сети Инстаграм, привлекая внимание к себе и своей работе, которую она временно приостановила на время карантина.

Как видно, перед камерой звезда стояла несколько задумчиво, придерживая в руках необычный букет, который закрывает ее наряд. Волосы певицы распущены и красиво уложены, а на лице яркий макияж.

"Спасибо за вечер. Есть о чем подумать", – загадочно подписала новый кадр звезда, как бы намекая на романтичную часть своей жизни, скрытую от любопытных глаз.

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