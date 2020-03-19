Анна примерила на себя яркий образ, появившись в розовом платье без бретелек на шоу

Знаменитая украинская певица Анна Седокова в розовом платье показала результат своего похудения

Несколько дней назад Анна рассказала, что завершила свой мини-марафон по похудению и сразу же по его окончанию приступила к съемкам нового проекта под названием "Квартира 69", пишет Рoliteka.net.

Съемки проходят несмотря на то, что сейчас введен карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Похоже, Анна решила не сбиваться с графика и поэтому каждый день проводит на съемочной площадке большую часть дня.

В этот раз в разделе Стори она показала, как примерила на себя стильное платье длинны "миди" ярко-розового оттенка с белыми полосами. При этом наряд выгодно подчеркнул внушительные формы звезды, которые едва ли поместились в наряд без бретелек.

Анна предстала в наряде во время записи одного из моментов шоу, на котором также появились ее колеги и даже успели удивить дерзкими выходками перед лицом артистки. Немногим позже певица показала фото, снятое в тот момент, когда сама Анна вместе с другом сидела в подобии ванной, заполненной светлыми шариками.

Ранее певица показала себя в стильном виде. На фото она счастливо улыбалась с распущенными волосами и в ярко-желтом костюме собственного бренда.

Звезда также отметила, что почитала комментарии под последним постом и решила подвести итог, что самое главное, и не только сейчас, быть здоровым и правильно питаться, это связано напрямую.

«Ключи к успеху, которые я поняла за время марафона #СедоковаПП:

1: Нужно отказываться от 🍷 . Один бокал за ужином каждый день не приведет тебя к стройности. Лучше два бокала, но раз в неделю, зато ты будешь ждать этого дня как праздника 😂

2: Отказ от яиц и молока дисциплинирует и приводит к отказу от булочек!

3: Интервальное голодание 8/16 - сила и очень крутой метод, который подходит к любому графику

4: Расчёт КБЖУ важен

5: Забудь о воде за три часа сна, чтобы не просыпаться с отёками, но за день выпивай не меньше двух литров.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

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