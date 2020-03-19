Знаменитая украинская певица Анна Седокова в розовом платье показала результат своего похудения
Несколько дней назад Анна рассказала, что завершила свой мини-марафон по похудению и сразу же по его окончанию приступила к съемкам нового проекта под названием "Квартира 69", пишет Рoliteka.net.
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Съемки проходят несмотря на то, что сейчас введен карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Похоже, Анна решила не сбиваться с графика и поэтому каждый день проводит на съемочной площадке большую часть дня.
В этот раз в разделе Стори она показала, как примерила на себя стильное платье длинны "миди" ярко-розового оттенка с белыми полосами. При этом наряд выгодно подчеркнул внушительные формы звезды, которые едва ли поместились в наряд без бретелек.
Анна предстала в наряде во время записи одного из моментов шоу, на котором также появились ее колеги и даже успели удивить дерзкими выходками перед лицом артистки. Немногим позже певица показала фото, снятое в тот момент, когда сама Анна вместе с другом сидела в подобии ванной, заполненной светлыми шариками.
Ранее певица показала себя в стильном виде. На фото она счастливо улыбалась с распущенными волосами и в ярко-желтом костюме собственного бренда.
Звезда также отметила, что почитала комментарии под последним постом и решила подвести итог, что самое главное, и не только сейчас, быть здоровым и правильно питаться, это связано напрямую.
«Ключи к успеху, которые я поняла за время марафона #СедоковаПП:
1: Нужно отказываться от 🍷 . Один бокал за ужином каждый день не приведет тебя к стройности. Лучше два бокала, но раз в неделю, зато ты будешь ждать этого дня как праздника 😂
2: Отказ от яиц и молока дисциплинирует и приводит к отказу от булочек!
3: Интервальное голодание 8/16 - сила и очень крутой метод, который подходит к любому графику
4: Расчёт КБЖУ важен
5: Забудь о воде за три часа сна, чтобы не просыпаться с отёками, но за день выпивай не меньше двух литров.
Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.
Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.
Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом