Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о завершении многолетнего конфликта с театром

О прошлом балерины ходят целые легенды, связанные с ее увольнением из Большого театра, а сама она рассказывает о скандальных происшествиях с насмешкой и даже написала по этому поводу книгу "Плата за успех". Как известно, более 16 лет назад Анастасию выгнали со скандалом с Большого театра, отказавшись платить за ее выступления и заблокировав все ее счета, пишет Politeka.net.

Все года Волочкова судилась с театром за заблокированные счета и пыталась вернуть свои деньги, однако дело с места не сдвинулось. Однако сегодня Анастасия показала, как ей вернули деньги, разморозив счета после стольких лет.

Растроганная Волочкова в слезах не смогла сдержать эмоций и рассказала, что для нее это стало целым событием. В банке, в прочем, звезда появилась в домашнем виде без каких либо укладок и яркого макияжа.

«Мало кто уже помнит мои истинные проблемы с Большим театром. Незаконное увольнение меня бывшим директором Иксановым и развёрнутую против меня травлю...😔 В процессе той войны театр сделал так, что большая моя часть гонораров за исполнение ведущих партий, за зарубежные гастроли были заблокированы и так и осели, не дойдя до меня. Большой провернул какую-то аферу с моими деньгами и заблокировал все мои счета в Банке Москвы, заработанные за 5 лет, и суммы были в трех разных валютах.

В том же 2003 году я выиграла судебный процесс, доказала, что меня уволили из Большого не потому, что я большая и толстая, как это пытался представить директор от безысходности и глупости своей.., а потому, что коррупция и деньги начали вмешиваться в репертуарную политику театра. Я помню тот момент, когда меня с приставами возвращали на мое рабочее место, а это была моя гримерная комната. Это был полный абсурд. 🙈

После того мне не дали станцевать в Большом театре ни одного спектакля. Но я поступала смело, честно и очень открыто, защищая свою честь, достоинство и призвание. И по закону Большой Театр обязан был разблокировать мои счета и вернуть мне мною же заработанные за 5 лет деньги. Они этого не сделали по сегодняшний день. Прошло 16 лет. 16!!!!! И спустя этот срок сотрудники Банка ВТБ увидели эту историю, разыскали суммы и вернули мне средства», – написала под постом в Инстаграм Волочкова.

До этого на своей странице звезда похвасталась домашним отдыхом на карантине.

Балерина позировала на излюбленном мягком диване, а рядом заметен стол с кальяном, которым так Анастасия гордится и уже неоднократно нахваливала его. В подписи же артистка рассказала, что пользователям сети лучше заняться собой и карантином, чем "злыми комментариями".

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