Знаменитая украинская певица Анна Седокова кардинально сменила имидж во время съемок собственного шоу
Несмотря на то, что сейчас введены ограничения в связи с эпидемией коронавируса, Анна не стала ограничивать свою работу и даже успела отснять целое шоу, о котором мечтала многие годы. Как оказалось, Седоковой пришлось пережить много взлетов и падениц, прежде чем она смогла добиться популярности и получить разрешение на съемки, пишет Рoliteka.net.
В новом посту в социальной сети Инстаграм звезда показала себя в крошечном белье с блестками на тонких бретельках, едва удержавшем ее формы. Дополнила свой необычный образ, часть которого видна перед объективом, массивным кулоном с множеством камней. Однако главной изюминкой образа стали ее волосы цвета фуксии. Насыщенно розовый оттенок немало удивил поклонников, впрочем как и подпись к новому посту:
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«В восемь вечера пришла осознанность. Все позади. Мы сняли #Квартира69. От идеи до осуществления 2,5 месяца, миллиард препятствий и команда неординарных сумасшедших. С мировой пандемией я ещё не боролась, но должна вам признаться.
Я вас обманула. Меня не взяли на телек. Я хотела на Матч Тв, но мне сказали я не интересна. Мне не предложили вести ни на Пятнице ни на ТНТ. Меня не взяли вести на Первый, меня не взяли в жюри на НТВ.
Мне предлагали вести какую-то рубрику про детское питание и объявлять хит-парад: невероятная Лобода на первом месте нашего чарта! Согласна. Объявила, но каждый раз, проходя мимо камер, я чувствовала, как меня туда тянет. Как я жадно хочу создать. Я умею. Я знаю.
Диплом о высшем образовании по специальности Ведущая . Я же могу ! Вот она я!! Но я все время была недостаточно хороша для них. Больших боссов на ТВ, знаете как тот человек , который занимает постоянно второе место )) Да и мной очень сложно управлять, невозможно. Я же врать не люблю, не умею.
И вот проснувшись однажды утром я поняла, что для того, чтобы осуществить свою мечту, тебе не нужно одобрение других. Я просто написала тут в инсте - Я буду делать шоу, кто со мной...
Я не знаю, что будет дальше. Мы все сегодня в счастливом ауте и невероятной любви от того, что создали. Спасибо моей команде , спасибо моим героям», – написала Анна под новым постом.
До этого в разделе Стори певица предстала в довольно необычном наряде - свободной черной кофте с принтом огня на руках. На лице звезды красовался яркий макияж, а также можно заметить специальный фильтр Инстаграм, который заметно изменил внешность звезды.
Тем не менее, кадры выглядят неудачными, так как из-за освещения и фильтра кожа звезды кажется слишком смуглой и неестественно темной.
Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.
Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.
Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом