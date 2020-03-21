Пора брать на вооружение!

Украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала, что можно приготовить с гречки

Как передает Politeka.net, свой рецепт она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Как известно, во время карантина украинцы массово ринулись за гречкой в магазины и в сети не редко встречаются кадры с пустыми полками с этой крупой.



Телеведущая во избежание переизбытка ее дома предложила свое решение.

"Как там Ваша гречка)? Не всю съели? Впервые в жизни сделала песни гречневые "котлеты", - подписала она свой пост и прикрепила рецепт блюда.

На кадре Падалко предстала уже с результатом своих стараний.

В комментариях к посту украинцы не только поблагодарили телеведущую, но поделились своими "фишками" в приготовлении этого блюда.

"Класс, спасибо Вам очень за идею !, Завтра сделаю обязательно!", "Ооо, спасибо за рецепт. Главное, чтобы и правда не развалилась", " Спасибо за рецепт, обязательно попробую)))", - писали пользователи сети.





Ранее мы сообщали, что некоторые столичные супермаркеты решили заработать на панике из-за коронавируса.

В сети показали ошеломляющий снимок, на котором можно увидеть пачку 1 кг гречки, со стоимостью почти 60 гривен.

Напомним, украинец решил прославиться на коронавирусе, видео наделало шуму.

Как сообщала Politeka, назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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