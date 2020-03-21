Известная певица Светлана Лобода показала лучшие образы из своих последних клипов

В этот раз знаменитая артистка показала себя сразу в нескольких образах, используемых во время последних трех недавно представленных клипов. Среди которых можно отметить клип "Новый Рим" и "Мира мало", сообщает Politeka.

Так, в разделе стори в Инстаграм Светлана презентовала необычный ролик, являющийся миксом ее последних трех клипов, вышедших за последние несколько месяцев.

В представленном ролике можно заметить дерзкий образ, состоящий из золотистого пиджака и такого же цвета брюк; пикантный образ без какой-либо одежды, но с единорогом; чувственный образ с распущенными волосами и без макияжа, который Светлана представила во время клипа "Мира мало"; а также завершающий образ, состоящий из необычного синего костюма с блестками, едва прикрывающем интимные части тела артистки, которая позировала без белья.

Отметим, все образы артистка уже неоднократно показывала во время своих концертов - некоторые костюмы певицы можно встретить также в клипе "Новый Рим", вышедший всего несколько недель тому назад.

До этого на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда представила стильный кадр, на котором позировала в одно лишь шелковой пижаме пастельного оттенка, расшитую кружевами. Внушительная зона декольте звезды подчеркнула черной вышивкой, также как и ворот халата под цвет ее платья. Популярные статьи сейчас

Причем в подписи звезда рассказала о том, как она "страдала" из-за своего имени в детстве:

«С детства мне казалось , что имя «Светлана» не мое ... нет в нем того бунтарского духа, кот был мне всегда присущ😏 в школе меня начали называть по фамилии , и я была этому очень рада т к считала ее ёмкой и громкой))) по сей день меня спрашивают настоящая ли фамилия- «Лобода»😇 А я очень горжусь тем, что мне удалось сделать фамилию моего отца - брендом!😉 😇 А вам нравится Ваша фамилия ? что вы знаете о ней ?», – интригующе подписала певица.

Поклонники тут же отреагировали на пост звезды:

«Я думала наоборот Вам не нравится, когда по фамилии называют🌸», «Самое светлое имя☀️☀️☀️», «Бесподобно красивая, как всегда! ❤️❤️❤️😍😍😍», «Ох какая хорошенькая 😊», «Похвала», «Красивое имя👍».

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