Звезда «Танців з зірками-2019» Анна Ризатдинова, которую называли фавориткой хореографа Влада Ямы на шоу, покрасовалась в спортзале

А где еще показать себя во всей красе профессиональной спортсменке? Гимнастка на сей раз показала свою тренировку по боксу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram на Инста Ризатдиновой.

На звезде был спортивный облегающий топ и ее лицо фотограф снял практически крупным планом. Анна выглядела воинственно и решительно била по цели, а так же отметила, что также решительно человечество и Украина в частности должны справиться с коронавирусом.

Поклонники Анны поддержали ее в комментариях написав, что всеми силами борются с напастью и также надеятся на благополучный исход событий.

Кроме того, поклонники звезды спорта не моглине отметить отменную форму знаменитости и в комментариях написали немало комплиментов в адрес Анны: "красотка", "так держать", "просто супер" и много другого.

Напомним, Анна Ризатдинова опубликовала видео из магазина на своей странице в Инстаграм.

Звезда предстала в медицинской маске, идя с тележкой по магазину. В какой-то момент она делает растяжку, используя для этого тележку.

«2 день карантина», - подписала пост Ризатдинова.

За два часа ролик посмотрели более 26 тысяч раз.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова предстала в черной шелковой маечке. Тонкие бретельки едва не скользили по ее идеальному телу.

Глубокое декольте наряда еле не засветило лишнее.

Маленькая цепочка на шее дополнила образ, а маникюр добавил некой яркости.

Анна распустила свои длинные волнистые волосы.

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