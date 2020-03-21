Звезда примерила на себя "звериной платье на отдыхе в Майями

Известная певица Светлана Лобода показала фигуру в леопардовом платье на отдыхе

В этот раз знаменитая артистка показала себя летнем имидже во время отдыха заграницей. Похоже, артистка скучает по возможности выбраться на отдых куда-то на экзотический остров, покольку сейчас из-за карантина многие страны закрыли свои границы, сообщает Politeka.

Так, сегодня на новом летнем фото звезда появилась в ярком образе - легком и едва прикрывающем ее тело платье с леопардовым принтом. Сам наряд Светлана приоткрыла на разрезе у бедра, оголив тем самым частично также и ягодицы и показав, что она как бы без белья.

Видна и обнаженная спина звезды - похоже наряд достаточно открытый, а на момент того, как Светлана позировала, было очень жарко.

«Люблю деревушку Майами...👱‍♀️ думаете до осени все успокоится ?в тур по Америке мотнём??», - написала под новым фото звезда.

Как и ожидалось, поклонники тут же отреагировали:

«Красотка!👍👍👍👍👍», «А я люблю девушку на этом фото❤️❤️❤️☝🏻», «Ярославль ждёт 🙏🏼», «Тольятти верно ждёт Светлану Сергеевну. И я вообще не намекаю.», «Майами, Майами, я знаю, ты умеешь оборудовать х*ями🤔», «Красотка😍🔥👏💘💋🤤», «Давайте и по России и по Америке😂🤞».

До этого звезда опубликовала стильный кадр в социальной сети Инстаграм, привлекая внимание к себе и своей работе, которую она временно приостановила на время карантина.

Как видно, перед камерой звезда стояла несколько задумчиво, придерживая в руках необычный букет, который закрывает ее наряд. Волосы певицы распущены и красиво уложены, а на лице яркий макияж.

"Спасибо за вечер. Есть о чем подумать", – загадочно подписала новый кадр звезда, как бы намекая на романтичную часть своей жизни, скрытую от любопытных глаз.

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