Дочь известного украинского юмориста Евгения Кошевого, звезды "Квартала 95", вышла на улицу во время карантина и сразила своим модным луком

Варвара в этот раз сфотографировалась на автомобильной парковке. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку дочери знаменитости.

Варя Кошевая позировала в длинном темном пальто в белый горошек, с сумочкой в руке, а ее образ дополняли большие серьги-кольца. Девочка якобы поправляла волосы на фото, из-за чего образ в объективе камеры получился загадочным и ярким одновременно.

Также в сториз Кошевая рассказала, что сидит дома из-за карантина и практически никуда не выходит. А учителя задали много домашнего задания, поэтому она решила вечером его сделать в прямом эфире вместе с друзьями из класса.

Напомним, что ранее Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95", показал новое видео в Инстаграм.

На видео изначально Кошевой рассказывает о том, что если есть у украинцев дача в деревне, то нужно ехать туда, а там можно проводить активный образ жизни, ведь людей очень мало. После этого показывает, как бегут за машиной Ксения и дочери. На фоне можно увидеть линию электропередач и различные деревья, а также сельскую дорогу. На кадрах также видно Варвару Кошевую, которая бежит возле машины в спортивных серых штанах и косухе с распущенными волосами.

Фанаты не смогли прокомментировать ролик или поставить ему лайки. Все из-за того, что он был опубликован в сторис, где такая функция отсутствует.

Также мы писали, что Варвара Кошевая поразила черно-белым селфи вблизи. Варвара в этот раз показала свое лицо вблизи, с макияжем. Волосы звездной дочери были красиво уложены волнами. Кошевая в этот раз позировала с распущенными волосами. Ее шею украшают ожерелья и цепочка.По заднему виду на фото можно угадать, что снимок Варвара сделала в автомобиле, на заднем сидении.

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