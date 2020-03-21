Популярная украинская певица Светлана Лобода удивила смелым нарядом и откровенным признанием про дочь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Моя дочь всегда говорит мне, мама, ты такая другая , когда «в образе»😎😬прям как «снежная королева», - говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованном снимке Лобода в пикантном наряде застыла в игривой позе, приведя в восторг своих поклонников.

«Я таю – Света, ты красотка», «ты самая красивая королева», «бомба», «лучшая просто!», «очень очень красивая», «царица!», «шикарная», - пишут они.

До этого мы писали, что певица Светлана Лобода показала фигуру в леопардовом платье на отдыхе

В этот раз знаменитая артистка показала себя летнем имидже во время отдыха заграницей. Похоже, артистка скучает по возможности выбраться на отдых куда-то на экзотический остров, покольку сейчас из-за карантина многие страны закрыли свои границы.

Так, сегодня на новом летнем фото звезда появилась в ярком образе - легком и едва прикрывающем ее тело платье с леопардовым принтом. Сам наряд Светлана приоткрыла на разрезе у бедра, оголив тем самым частично также и ягодицы и показав, что она как бы без белья.

Видна и обнаженная спина звезды - похоже наряд достаточно открытый, а на момент того, как Светлана позировала, было очень жарко.

«Люблю деревушку Майами...👱‍♀️ думаете до осени все успокоится ?в тур по Америке мотнём??», - написала под новым фото звезда.

Напомним, Лобода устроила танцы для взрослых под собственную песню

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