Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого приговорили к 23 годам заключения за сексуальное насилие, заразился коронавирусом
Об этом со ссылкой на официальных представителей тюрьмы, где отбывает наказание продюсер, сообщает новостная служба CNHI.
Вайнштейн находится в тюрьме строгого режима Wende в городе Олден штата Нью-Йорк. В этой тюрьме COVID-19 обнаружили у еще одного заключенного.
Отмечается, что Вайнштена отправили на карантин в его 68-й день рождения 19 марта.
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Напомним, суд объявил приговор Вайнштейну 11 марта. До этого присяжные признали его виновным по двум пунктам из пяти предъявленных: в изнасиловании третьей степени и действиях сексуального характера (максимальный срок за это — 25 лет тюрьмы). Вайнштейну снизили продолжительность его заключения, однако адвокаты опасаются, что с учетом своего возраста он может не пережить этот срок.
Через несколько часов после приговора Вайнштейна госпитализировали с болями в груди. CNN отмечал, что это не первый раз, когда он попал в больницу — у продюсера проблемы с сердцем и спиной.
Отметим также, сам Харви Вайнштейн опровергал обвинения в изнасиловании. Мужчина не признал вину по предъявленным ему обвинениям в также сексуальных преступлениях.
Ранее The New York Times опубликовало целое расследование о сексуальных домогательствах скандального Харви Вайнштейна к актрисам и моделям. Которое всколыхнуло Голливуд. Насчитывается несколько десятков женщин, предъявивших скандальному продюсеру обвинения в домогательствах и изнасилованиях.
Напомним, голливудская актриса впервые рассказала правду о Вайнштейне: «Использовал, чтобы заманить».
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