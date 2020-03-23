Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого приговорили к 23 годам заключения за сексуальное насилие, заразился коронавирусом

Об этом со ссылкой на официальных представителей тюрьмы, где отбывает наказание продюсер, сообщает новостная служба CNHI.

Вайнштейн находится в тюрьме строгого режима Wende в городе Олден штата Нью-Йорк. В этой тюрьме COVID-19 обнаружили у еще одного заключенного.

Отмечается, что Вайнштена отправили на карантин в его 68-й день рождения 19 марта.

Напомним, суд объявил приговор Вайнштейну 11 марта. До этого присяжные признали его виновным по двум пунктам из пяти предъявленных: в изнасиловании третьей степени и действиях сексуального характера (максимальный срок за это — 25 лет тюрьмы). Вайнштейну снизили продолжительность его заключения, однако адвокаты опасаются, что с учетом своего возраста он может не пережить этот срок.

Через несколько часов после приговора Вайнштейна госпитализировали с болями в груди. CNN отмечал, что это не первый раз, когда он попал в больницу — у продюсера проблемы с сердцем и спиной.

Отметим также, сам Харви Вайнштейн опровергал обвинения в изнасиловании. Мужчина не признал вину по предъявленным ему обвинениям в также сексуальных преступлениях.

Ранее The New York Times опубликовало целое расследование о сексуальных домогательствах скандального Харви Вайнштейна к актрисам и моделям. Которое всколыхнуло Голливуд. Насчитывается несколько десятков женщин, предъявивших скандальному продюсеру обвинения в домогательствах и изнасилованиях.

Напомним, голливудская актриса впервые рассказала правду о Вайнштейне: «Использовал, чтобы заманить».

Как сообщала Politeka, появились подробности нападения знаменитого продюсера на подростка: снимай одежду.

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