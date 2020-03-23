37-летняя российская певица Анна Седокова похвасталась голыми ногами

Новое фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть - проскроллье вниз)

На снимке Седокова позирует сидя на диване рядом с большим плюшевым медведем.

«В женщине должно быть прекрасно все! Ваше сердце наполнено любовью, душа счастлива, а ваши ручки и ножки стали нежными как у младенца!» - написала певица.

Поклонники засыпали Седокова комплиментами.

«Аня красавица, как всегда», «Вау, очень красивая», «Ножки действительно зачётные», «Аня когда все будет хорошо?((», «Хороша бабулька», «Супер», «Вы такая классная, что Даже если бы на ваших ножках были надеты мусорные мешки, я бы не заметил», «Как же я обожаю, Аня, когда ты улыбаешься», «Анюта вы такая классная😍 обожаю Вас», -пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Седокова ответила на обвинения 39-летней юристки и артистки Кати Гордон в том, что "пошалила" с ее экс-мужем.

По словам Гордон, когда она лежала на сохранении, будучи беременной сыном Даниилом, то заметила в Инстаграм Седоковой фото якобы с ее домашними "обоями и плинтусами". При этом Аня предстала в пикантном образе: в джинсах парня и подписала кадр «Лучшие джинсы-бойфренды настоящего бойфренда». Гордон была в не себе от бешенства и написала в комментариях: «Седокова, я, может, рожу хотя бы. Анечка, ты чего?».

Седокова при этом заявила, что на фото ее квартира, и джинсы вовсе не Жорина.

«Это моя квартира, мой плинтус. Мой живот и джинсы другого человека. Вы уверены, что Сергей Жорин влезет в такой размер джинсов?» - взорвалась Аня в "сториз".

Отметим, в настоящее время Седокова встречается с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом.