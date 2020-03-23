Известная певица Светлана Лобода показала пикантные кадры, сделанные после занятий спортом

В этот раз знаменитая артистка показала себя в одном лишь коротком топе болотного оттенка и с глубоким декольте, под которым нет белья, сообщает Politeka.

Так, в этот раз артистка похвасталась кадрами. Сделанными после тренировки дома. Похоже звезда во время карантина далеко не скучает – в разделе Стори и в основном профиле все чаще появляются ее снимки, сделанные на тренировках.

Светлана много времени уделяет спорту, чтобы поддерживать стройное тело в форме. Новые кадры звезды, представленные в Инстаграм, поклонники оценили достаточно бурно:

«Это огонь👏», «Самая лучшая», «Какая домашняя 😍🤤», «Лучшая!!!👏👏👏👍👍👍», «Света ❤️», «Классная какая», «Можно тоже так выглядеть после спорта, а не как мешок? 😂😂♥️», «Котёнок 🐈», «Как же я скучала по таким селфи 🤤 Идеальная 🤩❤️», «Нельзя я именно такие фото выставлять ))) Светлана !))».

Ранее знаменитая артистка показала себя летнем имидже во время отдыха заграницей. Похоже, артистка скучает по возможности выбраться на отдых куда-то на экзотический остров, покольку сейчас из-за карантина многие страны закрыли свои границы.

Так, на новом летнем фото звезда появилась в ярком образе - легком и едва прикрывающем ее тело платье с леопардовым принтом. Сам наряд Светлана приоткрыла на разрезе у бедра, оголив тем самым частично также и ягодицы и показав, что она как бы без белья.

Видна и обнаженная спина звезды - похоже наряд достаточно открытый, а на момент того, как Светлана позировала, было очень жарко.

«Люблю деревушку Майами...👱‍♀️ думаете до осени все успокоится ?в тур по Америке мотнём??», - написала под новым фото звезда.

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