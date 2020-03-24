Актеров Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет заметили вместе

Известно, что пара снялась вместе в фильме "Титаник" в 1997 году, пишет Рoliteka.net. Актеры исполнили роль двух влюбленных, Розы и Джека.

Со времени выхода фильма прошло 23 года, естественно, актеры сильно изменились. В этих взрослых женщине и мужчине тяжело узнать тех самых молодых людей.

На днях папарацци подловили Лео и Кейт во время отдыха. Оба были в купальных нарядах. Актриса выбрала яркий купальник, на который накинула легкое пляжное платье, а покоритель женских сердец Ди Каприо показался во всей красе.

Актер был в плавках и можно заметить его круглый животик, а также небольшой второй подбородок.

Фото разлетелись по соцсетям. В одной из групп написали об увиденном так: "Если бы Роза все-таки поделилась плотом с Джеком 😉".

За полчаса пост собрал более 600 лайков и много комментариев.

"Ну и шикарно👍😁", "Да они ОФИГЕННЫЕ 💋❤️😂👌", "😂😂😂 шикарная была бы парочка! А то он все по дочкам бегает, никак к берегу не прибьётся (((", "Ой да ладно,Кардашьян не лучше,правда в другом месте😁а они все равно классные ребятки😍", "Все равно оба нравятся ❤️", "Лео и Кейт, Роза и Джек👍", "Какие же они классные! ❤❤❤", "Обыкновенные люди. Очень нравятся как артисты", "какие они классные", "Может Роуз?", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно на фан-страницах Леонардо Ди Каприо были опубликованы фото с отдыха, где он не позировал и не втягивал живот.

На них можно заметить лишний вес голливудского секс-символа.

В комментариях под фото можно найти много критики его настоящего внешнего вида:

«Лео нужно заняться фитнесом», «Лео не идет старость», «Какая отвратительная фигура...», «Он выглядит забавно», – написали пользователи.

Ранее сообщалось, что когда на экраны вышел фильм о Ромео и Джульетте, с Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс, зрители подумали, что их любовь друг к другу настоящая. Однако на самом деле актриса считала, что Ди Каприо — незрелая личность, а тот в свою очередь постоянно подшучивал над ней.

Девушка была одной из претенденток на роль Розы в "Титанике", но отказалась из-за Ди Каприо.

Напомним, Ди Каприо гримасничает на яхте с молодой подругой.

Как сообщала Politeka, Однажды в Голливуде: Тарантино приоткрыл «тайну» фильма, где Ди Каприо и Питта просто не узнать.

Также Politeka писала, что Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт кардинально изменились для нового фильма, появились фото.