Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала, как проводит время дома в окружении близких

После того, как был введен карантин, звезда поспешила отснять собственное шоу и лишь потом отправилась домой проводить время в окружении близких. Сегодня в разделе Стори в Инстаграм звезда показала, как проводит утро вместе с возлюбленным, пишет Рoliteka.net.

Так, сегодня певица показала, как выглядит без макияжа и каких-либо украшений. При этом лицо звезды заметно изменилось – губы стали больше и скулы стали более выразительными. В видео немногим позже Анна отметила, что это все благодаря ее новому Инста-фильтру, ведь предыдущий ее фильтр был почему-то удален.

В ролике звезда с мелированными волосами и без челки, которую отрезала всего несколько недель назад и после активно ее прячет, позировала в одной лишь майке с тонкими бретельками и без белья.

На фоне можно услышать, как Анна переговаривается с возлюбленным – каждое утро Седокова делится домашними рецептами, по которым готовит вместе с Янисом разные вкусности для себя и своих детей.

Также есколько дней назад Анна рассказала, что завершила свой мини-марафон по похудению и сразу же по его окончанию приступила к съемкам нового проекта под названием "Квартира 69".

Съемки проходили несмотря на то, что сейчас введен карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Похоже, Анна решила не сбиваться с графика и поэтому каждый день проводила на съемочной площадке большую часть дня.

В разделе Стори она показала, как примерила на себя стильное платье длинны "миди" ярко-розового оттенка с белыми полосами. При этом наряд выгодно подчеркнул внушительные формы звезды, которые едва ли поместились в наряд без бретелек.

Анна предстала в наряде во время записи одного из моментов шоу, на котором также появились ее колеги и даже успели удивить дерзкими выходками перед лицом артистки. Немногим позже певица показала фото, снятое в тот момент, когда сама Анна вместе с другом сидела в подобии ванной, заполненной светлыми шариками.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

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