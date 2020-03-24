Российская певица Ольга Бузова опубликовала видео, посвященное карантину

Звезда предстала перед своими подписчиками, лежа на кровати с белыми простынями, пишет Politeka.net.

Ролик начинается с того, что артистка лежит в постели с мягкой игрушкой в виде единорога, и слышит звонок будильника. Девушка отключает звук и лежит дальше, однако звон послышался снова. Тогда Бузова поднимается с кровати, выкрикивая слово: "Съемки!".

Звезда бежит к окну, распахивает шторы и выглядывая в окно, улыбаясь произносит: "Нет". После этого артистка снова бежит на кровать и укрывается одеялом.

"Всем, кто сейчас находится дома на карантине - посвящается ❤️. Утро бывает таким добрым, когда тебе никуда не надо спешить 🤗🏠.

Пока есть возможность, отдыхайте, высыпайтесь и проводите побольше время с родными. 🙏🏻 #карантин", - подписала видео Ольга.

За четыре часа пост собрал более одного миллиона просмотров и много комментариев.

"люблю тебя ❤️", "Блин как же класснооо, аж настроения", "Спасибо за видео! Только позитивное мышление и оптимизм поможет справиться со всеми недугами🙏", "А мы купили на концерт билетики, ждали ждали..... Эх, перенос аж на ноябрь", "Я ненавижу твой будильник ⏰😂 5 будильников с разницей в 2 минуты😈 Не понимаю как ты их постоянно выключаешь и вырубаешься мгновенно обратно😂😴🙈", "Такие видео нравится больше всего", "О боже у тебя такой милый смех😆", "❤️❤️❤️мы тоже вас любим", "Самая лучшая на свете👑 Люблю тебя💋❤️", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что Ольга Бузова закрыла доступ к странице, поэтому теперь ее видео и фото отображаются не для всех.

Напомним также, что Оля Бузова позировала в белом топе с надписями и белой пышной юбке, а жених Дава - в розовой футболке, клетчатой рубашке и джинсах.

Парень обнял красотку стоя сзади. Оля немного повернулась к Даве, закрыла глаза и улыбнулась. В это время бойфренд поцеловал девушку в щеку.

"С днем рождения, любимый @dava_m 🧸❤️ Жду тебя, чтобы всё сказать лично...🤤", - подписала снимок влюбленная девушка.

Напомним, что Бузову застали за взрослыми развлечениями с возлюбленным Dava: "Пупсики сладкие".

А еще Politeka писала, что Оля Бузова без стыда посветила достоинствами в развратном пеньюаре: "Зачем такое выставлять?".

Также Politeka сообщала, что Бузова в одном полотенце показала свои богатства: "Пусть утро всегда будет таким".