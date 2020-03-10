Российская певица Ольга Бузова похвасталась подарками, которые ей сделали на 8 Марта

Звезда предстала перед камерами в весьма откровенном образе, пишет Politeka.net. Артистка позировала прикрывшись лишь одним маленьким белым полотенцем.

Оля стояла в окружении разных цветов в вазах и других подарков. В частности, на ярко-розовых розах были заметны, разложенные украшения в футлярах.

Также можно было заметить большую которобку с открыткой, рядом с которой находились мягкие игрушки.

Сама Оля стояла в руках с мишкой, сделанном из искусственных розочек.

Бузова выставила вперед стройную ножку и смотрела в камеру.

На лице артистки - едва заметный макияж. Звезда улыбалась и выглядела свежо. Много украшений дополняли утренний образ. А волнистые волосы она убрала назад.

"Пусть утро всегда будет таким 🧸💐🌹🤗 Спасибо Курску и моей команде за то, вы устроили мне настоящий праздник 🥳 Вы были рядом ❤️ А я выспалась, и уже выезжаю к вам в Белгород ❤️ Жду всех своих людей 🙏🏻🙌🏻", - подписала фото артистка.

За 40 минут пост собрал более 230 тысяч лайков и много комментариев.

"Чёт ты не похожа на себя😂🤔", "сама смотрю на лицо, думаю кто это😂", "очередной перебор фотошопа", "Оля стала ежедневно использовать FaceApp) кто знает, что это, сразу заметит)", "на Кудрявцеву похожа 😀", "шо у неё с лицом? 🤣😳", "этого мишку на могилу в Китае кладут", "Ты че бухала вчера?", "Походу кто то с похмелья", "Ой как много фотошопа 😭", " Расцвела)) девочка-девочка😘♥️", "Не узнала", "ОЛЯ ВЫКИНИ ЭТОГО МИШКУ", "Buzova ты такая красивая девушка", "Какая красота 😍🌸", "Сама себе купила", "Сводишь с ума😻", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Бузова поделилась откровенным снимком с отдыха.

На фото певица сидит около моря на песке. Видно, что Бузова сильно загорела, так как ее тело почти шоколадного оттенка. Все ноги звезды испачканы в песке, но она томно смотрит в кадр, показав оголенную спину.

Отметим, что под постом отписался жених Бузовой, рэп-исполнитель Давид Манукян.

«Спасибо за носки! Жди 8 марта!», - написал мужчина под фото певицы.

Напомним, что Ольга Бузова ошарашила видом без макияжа и прически: "Это залысина?".

Как сообщала Politeka, Оля Бузова рухнула со сцены во время концерта, дикий конфуз попало на видео: "Да она в го...".

Также Politeka писала, что у Ольги Бузовой расставили все точки по поводу ее беременности: "Познакомила с родителями...".