Популярная российская певица, звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова поделилась откровенным снимком с отдыха

Фотографию она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На фото певица сидит около моря на песке. Видно, что Бузова сильно загорела, так как ее тело почти шоколадного оттенка. Все ноги звезды испачканы в песке, но она томно смотрит в кадр, показав оголенную спину. Новое фото Бузова приурочила к 23 февраля. Таким образом она решила поздравить мужчин.

«Мужчины, с праздником вас. Оберегайте и защищайте нас. Помните, что если счастлива ваша девушка - счастливы и вы», - пишет артистка.

Отметим, что под постом отписался жених Бузовой, рэп-исполнитель Давид Манукян.

«Спасибо за носки! Жди 8 марта!», - написал мужчина под фото певицы.

Его шуточный комментарий лайкнули 2,5 тысячи человек. Одна из подписчиц написала: «Олюша! Ну, почему носки и трусы? Действительно, жди на 8 марта дезодорант».

Поклонники Бузовой также активно комментировали новое фото звезды.

«Ты наш номер один», «Прекрасная лань», «Красотка», «Лучшая», «Как точно сказано, соглашусь полностью. От себя добавлю, что с виду сильная женщина очень ранима», «Какое фото потрясающее, поддерживаю», «Оль, ты великолепная», «Что ж так красиво то?» - пишут пользователи сети.

Одна из поклонниц написала, что Бузова выбрала плохой фильтр. "Как будто гангрена на ногах", - написала она.

Ранее мы писали, что свой 34-й день рождения Ольга Бузова отпраздновала со своим женихом в Таиланде. По возвращению в Москву звезда устроила масштабный праздник в честь своего рождения, куда пригласила своих подруг. Однако родную сестру на праздник певица не позвала. Как известно, девушки уже более года находятся в ссоре.

Напомним, что Ольга Бузова ошарашила видом без макияжа и прически: "Это залысина?".

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