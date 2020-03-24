Известный российский поп-исполнитель Филипп Киркоров покрасовался в компании своих детей

Засветился популярный артист со своими юными наследниками на российском ТВ - в одном из тематических шоу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-сториз певца.

Как известно, исполнитель растит 8-летнюю дочь Аллу-Викторию и 7-летнего сына Мартина-Кристина. Ему их родила сурогатная мать. Отметим, что невооруженным, как говорится, глазом видна схожесть малышей и российского поп-короля.

Так на новых опубликованных Филиппом кадрах, звездные чада всячески теснились возле своего знаменитого отца и удивили "по-недетски" роскошными нарядами в эфире - ребята буквально сияли. Дочь была в холодного морского оттенка ровного кроя платье с микро-блесткой, а сын был в стильной светлой футболке, джинсах и пиджаке в клетку. Сам же Киркоров, традиционно, затмил своим внешним видом всех вокруг. Даже не сколько видом в общем, сколько своим пестрым нарядом - пиджаком из сплошных блесток и принтами в виде игральных карт.

Возможности прокомментировать данные кадры у поклонников поп-короля российской эстрады не было, так как они, напомним, со сториз, но ранее поклонники звезды нахваливали его малышей в комментариях под постами Филиппа, а также под постами самих ребят в их отдельных аккаунтах в вышеупомянутой популярной соцсети. В частности, фаны отмечали, что Алла-Виктория и Мартин-Кристин маленькие копии своего известного и талантливого отца и что дети живут в небывалой роскоши, удивляя вкусом и тягой к прекрасному в таком еще совсем юном возрасте.

Напомним также, на Западе звезды давно не скрывают свою нетрадиционную ориентацию. В некоторых случаях каминг-аут может даже подогреть интерес публики к артисту.

В постсоветских странах ситуация обстоит немного иначе. Многие артисты вынуждены скрывать свою ориентацию, а открытых представителей ЛГБТ-сообщества не так уж и много. Поэтому в прессе нередко возникают вопросы к некоторым звездам, чья личная жизнь, мягко говоря, не вписывается в рамки.

Мы решили вспомнить звезд, которых в разное время подозревали в нетрадиционной ориентации.

Бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров известен своими эпатажными выходками и любовью к необычной яркой одежде. Любитель золота, страз и перьев никогда не был в серьезны отношениях, если не считать Пугачеву, брак с которой многие считали пиаром.

Как известно, Киркоров воспользовался услугами суррогатной матери, чтобы «родить» себе детей. Это дало очередной повод для того, чтобы утверждать о его ориентации.

Популярный певец Сергей Лазарев хоть и состоял в отношениях с телеведущей Лерой Кудрявцевой, но в их союз тоже мало кто верил. Рождение двоих детей суррогатной матерью лишь укрепило подозрения публики по поводу его предпочтений.

Еще один российский топ-исполнитель Дима Билан тоже находится под постоянным прицелом СМИ. Певец, которого обожают миллионы, в свои 38 лет так и не обзавелся девушкой. За всю карьеру у него не было ни одного серьезного романа за исключением пары интрижек для пиара.

О солистке группы «Ночные снайперы» Диане Арбениной слухи ходят еще с начала 2000-х, когда она вместе со Светланой Сургановой основала коллектив.

Дуэт выглядел своеобразно: всегда в мужской одежде, с короткими стрижками и без макияжа. Учитывая особый характер их песен, неудивительно, что девушек записали в «нетрадиционную» категорию. Арбенина, кстати, родила двойняшек, которых воспитывает сама.

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