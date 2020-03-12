Российский певец, бывший муж Аллы Пугачевой, Филипп Киркоров в компании друзей оказался на кухне

Фотографии с необычного мероприятия он разместил на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На фото он стоит с телеведущей Катериной Варнавой, которая снялась в его последнем громком клипе на песню «Романы». Также с ними находится еще две знаменитости и шеф-повара заведения, в котором они решили покуховарить.

«Мы долго не могли определиться - кто будет шеф-поваром на нашей кухне! Вечер входил в фазу горячей, острой, но вкусной борьбы...Ароматы КРИТской кухни унесли с собой», - пишет Киркоров.

За час пост артиста собрал более 7 тысяч лайков. Поклонникам очень понравилось новое увлечение Киркорова.

«Какая прелесть!», «Потрясающе, настоящие эмоции», «Как приятно видеть вас в добром здравии», «Ух, ты... Сколько Вас, на одной кухне. Наверное, получились превосходные блюда...С Болгарским перчиком, НЯМ- НЯМ! Классная, дружная команда, Супер!!!», «Филипп, бесспорно, шеф-повар Вы, всегда, везде и во всем!», «Такие мужчины на кухне во главе с Вами Филипп наверно очень вкусненькое приготовили для прекрасных дам!», «Вы Самый Красивый в мире!», «Там где Филипп Киркоров, всегда весело, вкусно и ароматно», «Ох, и Филипп», - пишут поклонники певца.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров выбрал себе королеву в конкурсе «Король ищет королеву». На фото он предстал в обнимку с девушкой с черными волосами в нарядном платье. Как стало известно, певец выбрал королеву в преддверии 8 марта. Девушка принимала участие в конкурсе, который организовала крупная сеть магазинов.

Киркоров добавил, что королевского отношения достойна любая женщина, независимо от того, кем она является в обычной жизни.

Напомним, что исхудалый Киркоров поразил россиян нелепым внешним видом: «52 года мужику...».

Как сообщала Politeka, Филипп Киркоров с полуголыми монашками устроил недетское шоу, видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что жена правой руки Путина кинулась в объятия Киркорова: "точно перед поцелуем", горячие кадры.