Известная певица Светлана Лобода показала пикантные кадры, сделанные во время отпуска, и засветила фигуру без фотошопа

В этот раз знаменитая артистка показала подборку кадров, демонстрирующих ее фигуру в самых провокационных нарядах. Как выяснилось, сделала это звезда для того, чтобы опровергнуть слухи о якобы явных недостатках своей фигуры, сообщает Politeka.

Не так давно Стас Пшеницын дал довольно неоднозначное и скандальное интервью, в котором пытался всячески очернить звезду и раскрывал «ее комплексы». По словам Стаса Пшеницына, который появился в программе "Звезды сошлись" на российском канале НТВ, звезда постоянно опаздывала на собственные концерты лишь потому, что долго приводила себя в порядок.

И, как утверждает якобы экс-концертный директор Пшеницын, Светлана комплектует по поводу того, что очень худая и «у нее отсутствует попа.

«Я видел ее без грима, без поролоновых всех вещей. Ну она худая девушка. Комплексы у нее есть», – говорил Пшеницын в интервью, явно преувеличивая.

В качестве опровержения высказываний "экс-директора", сама Нателла Крапивина представила в Инстаграм видеозапись с отпуска звезды. В ролике видна безупречная фигура Светланы, а также то, как много над ней работала звезда.

Вместо комментариев, Лобода репостнула замечание Нателлы к себе в Инстаграм:

«Ржу не могу! Клоун, Стасик Пшеницын, сделал мой день! Самозванец ходит по желто-прессным изданиям и каналам и рассказывает, что он был директором, ЛОБОДЫ!🤦🏻‍♀️ директором КАРЛ!! То есть мною!! 😭 Мне, конечно, ужасно жаль, что приходится уделять внимание паразитам, но раз уж наши СМИ такие всеядные, то подкину им еще говна на лопате. У Лободы поролоны в попе от рождения, а еще пропеллер там же! поэтому она летает! А некоторым ползать до конца жизни. с жопой на плечах вместо головы», - сказано на странице Нателлы.

Ранее знаменитая артистка показала себя летнем имидже во время отдыха заграницей. Похоже, артистка скучает по возможности выбраться на отдых куда-то на экзотический остров, покольку сейчас из-за карантина многие страны закрыли свои границы.

Так, на новом летнем фото звезда появилась в ярком образе - легком и едва прикрывающем ее тело платье с леопардовым принтом. Сам наряд Светлана приоткрыла на разрезе у бедра, оголив тем самым частично также и ягодицы и показав, что она как бы без белья.

Видна и обнаженная спина звезды - похоже наряд достаточно открытый, а на момент того, как Светлана позировала, было очень жарко.

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