Жена артиста Валерия Меладзе, бывшая солистка "ВИА Гры", певица Альбина Джанабаева, похвасталась формами

Красотка предстала в зеленом кожаном платье, лежа на полу, пишет Politeka.net. Звезда спустила наряд с глубоким декольте с плеча, посветив гладкой кожей.

Тугая кожа платья выделила ее аппетитные прелести - упругую пятую точку, а также тонкую талию.

Завершили ее соблазнительный образ украшения: золотые браслеты и длинные сережки.

Красивая укладка, макияж с акцентом на глаза - просто не оторваться.

Джанабаева улыбалась и смотрела в камеру. В целом артистка выглядела свежо и счастливо.

"Пожалуй, сейчас, как никогда каждый может ощутить тепло домашнего очага ❤️🙏🏻", - подписала фото певица.

За 15 минут пост собрал почти 900 лайков и немного комментариев.

"Какая красота", "Оо, боже, какая женщина! 🔥🔥🔥", "ооочень идёт такой цвет!💚😍", "Шикарная🔥", "Какая же вы красивая...😍♥️🔥", "Обязательно приобрету журнал) 😊🌸", "Красотища!!! Альбина, вы прекрасны как всегда! ♥️🥰", "Прекрасная 😍 очень красивая фотография", "Скучааали по вам❤️ появляйтесь здесь чаще, по возможности!! Без вас грустно😉", "Вау", - написали пользователи сети.

Напомним, Альбина Джанабаева сидела в большом кресле в коротких штанах и пиджаке.

Образ звезда дополнила интересной заколкой и каблуками. Под ногами можно увидеть букет цветов, что завернут в газету. В один момент она бросает комок цветов, что у нее в руке.

"Раз! Лёгкий взмах руки и все цветы у ваших ног..... хорошего настроения", - написала Альбина.

Ранее сообщалось, что Альбина Джанабаева предстала в весьма пленительном образе.

Артистка в топе телесного цвета позировала на кровати, согнув и слегка приподняв ногу. Она отчасти прикрылась белой простыней, оставив все самое "вкусное" при себе, что немного расстроило поклонников.

Распущенные волосы, которые кажутся влажными, Альбина уложила немного назад. В руке она держит смартфон, приложив его к уху.

"Алло, мам...", - подписала кадр Альбина (здесь так и хочется вспомнить одноименный старый хит "ВИА Гры").

Напомним, что Джанабаева в синем бархате слегка оголилась и показала, чем соблазнила Меладзе: "Воу, Альбина".

А еще Politeka писала, что роскошная Джанабаева в развратном платье восхитила своим талантом: "Какая вы...".

Также Politeka сообщала, что Джанабаева изогнулась в пикантной позе и показала, чем соблазнила Меладзе: личные кадры.