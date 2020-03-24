Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха устроила насыщенную тренировку прямо на улице

Сегодня в социальной сети Инстаграм певица решила представить небольшой ролик, во время которого позировала в спортивном наряде на уличной прогулке. Выбраться на улицу, впрочем, звезда решила не просто так, а ради специального занятия спортом, сообщает Politeka.

В представленном ролике артистка появилась в черной кофте с пуговичками и в черных свободных спортивных штанах с красно-фиолетовыми полосами по боках. Во время записи звезда с собранными в хвост волосами показала, как занимается лежа на скамейке в парке и вызвала целую бурю гневных комментариев из-за несоблюдения карантинного режима.

Некоторые поклонники же отметили, что скорее всего ролик – архивный и звезда никаких карантинных норм не нарушала:

«Карантинные будни. Спорт- приятный бонус к здоровью и красоте», – написала под новым постом сама артистка.

А вот что написали сами пользователи:

«Интересный у Вас карантин», «🤦‍♂️На карантине на улицу не ходят ,а дома спортом занимаются», «Відписка 👎», «А маска где? Велосепидисты проехали в маске 🤔весь мир смотрит на Вас.», «На карантине ... в парке...без маски...без куртки...вы несёте ответственность перед аудиторией которой распространяете свои действия.Вика проснитесь...», «Маску надень», «Мне казалось,что на улице на любых площадках находится запрещено».

До этого певица показала себя в домашнем виде во время празднования дня рождения своей племянницы. Виктория появилась в обтягивающем свитере с косым вырезом черно-болотного цвета, а также в темно-серых джинсах. Дополнить свой образ певица решила небольшими, но аккуратными украшениями - серьгами и брослетами.

Рядом со звездой, позирующей без макияжа, появилась и виновница торжества, позируя с яркой улыбкой.

«Растите Мамы принцесс и пусть им кажется, что мир вращается вокруг них! 🌟🌍🌟На фото моя маленькая племянница, мой Любимый❤️ лучик✨ у которой сегодня День Рождение. 😍🎉💐Пусть ты всегда будешь удачливой🙏🏻, здоровой и счастливой😊💝! А если ты будешь счастлива, то счастливы будем и мы!😘😘😘», – написала Виктория под новым постом. Поклонники, конечно же, не остались равнодушны.

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