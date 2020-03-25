Киану Ривз, Николас Кейдж и другие звезды выбрали себе в пары не знаменитых актрис или певиц, а обыкновенных девушек, которые покорили их сердца

Вечный холостяк Киану Ривз удивил всех, когда выбрал себе в жены Александру Грант. Но многие обнаружили после этого, что хмурый актер начал постоянно улыбаться. Об этом пишет "Космо".

Художница дружила с актером 10 лет, играя в его жизни важную роль. А в начале ноября Ривз вывел Александру на красную дорожку за руку.

Николас Кейдж познакомился с Элис Ким в 2004 году. Актер отдыхал в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, где девушка была официанткой. Роман быстро развивался у пары и через несколько месяцев они сыграли свадьбу.

В 2016 Николас подал на развод. Девушка оказалась неверной, о чем сообщил его бизнес-партнер. Супруга Кейджа сразу созналась в интрижках на стороне и после этого пара разъехалась.

Мэтт Дэймон познакомился с Лючианой Баррозо, когда она работала барменом в одном из заведений Майами. Актер туда зашел перекусить во время съемок фильма под названием "Застрял в тебе".

В то время Баррозо училась и работала, так как нужно было кормить маленькую дочь. Девушка похвалила фильмы актера и покорила его сердце.

Джон Траволта попал в капкан девушке, которая 16 лет шла к своей цели. Келли увидела на постере актера и влюбилась. Она сразу заявила, что станет женой актера, но окружающие с нее смеялись.

Лично Келли Пресли познакомилась с Джоном в 1987 году на кинопробах. Актер сразу приметил девушку, но после съемок они не виделись. В 1990 году судьба повторилась, когда пара снималась в разных фильмах.

Встречаться они стали через полгода. Траволта долго не тянул с предложением и скоро пара поженилась.

Алек Болдуин познакомился с Хиларией Томас, когда она была инструктором по йоге. Онаа была младше него на 26 лет, но это же не помеха для большой любви.

В 2012 году Томас и Болдуин поженились в Нью-Йорке. Новая супруга очень трепетно относиться к детям Алека от первого брака. Она сказала, что если бы дочь звезды не благословила их союз, то свадьба не состоялась бы.

Напомним, брак Николаса Кейджа длился четыре дня

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