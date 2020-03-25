Киану Ривз, Николас Кейдж и другие звезды выбрали себе в пары не знаменитых актрис или певиц, а обыкновенных девушек, которые покорили их сердца
Вечный холостяк Киану Ривз удивил всех, когда выбрал себе в жены Александру Грант. Но многие обнаружили после этого, что хмурый актер начал постоянно улыбаться. Об этом пишет "Космо".
Художница дружила с актером 10 лет, играя в его жизни важную роль. А в начале ноября Ривз вывел Александру на красную дорожку за руку.
Коронавирус опустошает новую страну, число жертв бьет рекорды: «Быстрее, чем в Италии»
Ивлеева из "Орла и Решки" показала свои самые постыдные фото: лысая, без одежды, на полу
Злата Огневич закинула ноги за голову и показала, чем ее наградила природа: "Бомба!"
Отказ в возврате средств во время карантина: ПриватБанк объяснил, что происходит
Николас Кейдж познакомился с Элис Ким в 2004 году. Актер отдыхал в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, где девушка была официанткой. Роман быстро развивался у пары и через несколько месяцев они сыграли свадьбу.
В 2016 Николас подал на развод. Девушка оказалась неверной, о чем сообщил его бизнес-партнер. Супруга Кейджа сразу созналась в интрижках на стороне и после этого пара разъехалась.
Мэтт Дэймон познакомился с Лючианой Баррозо, когда она работала барменом в одном из заведений Майами. Актер туда зашел перекусить во время съемок фильма под названием "Застрял в тебе".
В то время Баррозо училась и работала, так как нужно было кормить маленькую дочь. Девушка похвалила фильмы актера и покорила его сердце.
Джон Траволта попал в капкан девушке, которая 16 лет шла к своей цели. Келли увидела на постере актера и влюбилась. Она сразу заявила, что станет женой актера, но окружающие с нее смеялись.
Лично Келли Пресли познакомилась с Джоном в 1987 году на кинопробах. Актер сразу приметил девушку, но после съемок они не виделись. В 1990 году судьба повторилась, когда пара снималась в разных фильмах.
Встречаться они стали через полгода. Траволта долго не тянул с предложением и скоро пара поженилась.
Алек Болдуин познакомился с Хиларией Томас, когда она была инструктором по йоге. Онаа была младше него на 26 лет, но это же не помеха для большой любви.
В 2012 году Томас и Болдуин поженились в Нью-Йорке. Новая супруга очень трепетно относиться к детям Алека от первого брака. Она сказала, что если бы дочь звезды не благословила их союз, то свадьба не состоялась бы.
Напомним, брак Николаса Кейджа длился четыре дня
А еще Politeka писала, что Николас Кейдж женился на молодой девушке
Также Politeka сообщала, что Голливуд потряс новый скандал, связанный с домогательствами