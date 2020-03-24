Известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская показала новый соблазнительный образ в Инстаграм

На фото Надежда стоит возле стены и позирует в пальто, а также платье, которое имеет открытые плечи. Можно сразу заметить, что Мейхер без белья. Волосы в этот раз были растрепаны на певице, а образ она дополнила обувью на большом каблуке. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под фото. Все из-за того, что Мейхер опубликовала кадр в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что экс-ВИА Гра Надежда Мейхер-Грановская порадовала фанов личными кадрами со студии.

Так на новых кадрах звезда сцены показала, как распевается или же записывает песни, название одной из которых звучало как "Мохнатая цыганка". Помимо того, что у Нади совершенно удивительный сильный голос и она очаровала своим вокалом, она еще и позировала в облегающих штанах и объемном свитере из-под которого игриво "выглядывало" то ли кружевное белье, то ли комбинация, то ли бельевой вариант майки на тоненьких бретельках черного цвета.

Сообщалось, что известная украинская певица Надежда Мейхер показала новый образ в Инстаграм.

На фото Надя позирует в кофте и юбке белого цвета. Образ дополнила Мейхер большим каблуком, а также украшениями в зоне декольте. На кадре певица улыбалась и сидела на стуле. На фоне можно увидеть столик с винтажными предметами.

Фанаты успели поставить почти триста лайков и написали несколько комментариев, в которых хвалили красоту Надежды, в особенности ее молодое лицо, а также прекрасные ноги, которыми она посветила на кадре.

Напомним, горячая Мейхер засветила лишнее в бездонном декольте

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