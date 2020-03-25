Российский музыкант Сергей Жуков раскрыл подробности своей болезни

Громкое заявление лидер коллектива "Руки вверх" сделал в эфире ток-шоу на российском канале, передает Politeka.net.

В эфире ток-шоу Сергей Жуков признался, что из-за опухоли ему медики "отрезали половину тела".

В частности, популярный музыкант рассказал, что обычный синяк, который появился после удара во время концерта, спустя время превратился в опухоль. Но даже опытные врачи не могли понять, что происходит с артистом.

"На пустом месте меня свалило, причем страшно. Непонятная история с болезнью, когда из обычного ушиба дело переросло в то, что мне отрезали половину тела. Я провел три месяца в больницах, перенес три операции и не понимал, выкарабкаюсь ли я и вообще выйду ли на сцену. Я говорил: "Кому дать денег? Везите меня куда-нибудь - в Германию, в Израиль". А врачи отвечали: "Мы не знаем, что у вас, куда мы вас повезем?", – делится Жуков воспоминаниями.

Но через какое-то время музыкант смог получить заграничный экспериментальный медицинский аппарат, с которым он ходил два месяца.

"Я ходил весь в аккумуляторах два месяца, носил в руках эту штуку. Весь в проводах. И только она меня спасла", - резюмировал Жуков в эфире ток-шоу.

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