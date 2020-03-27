Известный украинский хореограф, участница популярного шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко опубликовала яркое фото в своем Инстаграм

Звезда порадовала новым снимком своих поклонников, пишет Politeka.net. Блондинка предстала в черной маечке, которая обтянула ее шикарную фигуру. В частности, заметно, как выделяются ее пышные груди.

Маленькие цепочка и крестик прекрасно дополнили простой образ.

Алена позировала, казалось, без грамма косметики, и это совершенно никак ее не портит, а наоборот - лишь дает насладиться натуральной красотой.

Звезда улыбалась, глядя в камеру. Образ получился просто лучезарным.

При этом красотка стояла возле окна, а позади нее виднелся кондиционер.

"Я уже активно готовлюсь к нашему следующему онлайн танцевальному уроку в эту пятницу в 11:30 😊 Точнее, я уже готова 😁 Придумала 2 комбинации - румбы и танго, теперь не могу выбрать 🤷‍♀️ Обе мне очень нравятся! А вы за какой танец в эту пятницу? За лирическую румбу или темпераментное танго? 💃🏼😉", - поинтересовалась красотка у подписчиков.

Стоит отметить, что на время кранатина из-за коронавируса Шоптенко устраивает для своих подписчиков онлайн-уроки по танцам.

За 22 часа пост собрал более 8000 лайков и много комментариев. Пользователи сети, в основном, глосовали за танец, который хотели бы повторить вместе с Аленой, но некоторые и не упустили возможности обсудить внешность хореографа.

"Отбеленные глаза и зубы", "Танго", "Румба", "Румбу)Ура..🙌🎉.А будет ли запись самбы?", "Латина уже была, так что давайте стандарт", "Танго. Всегда хотела попробовать. 😉", "Самый тяжеленный танец всей бальной 10ки - Румба 🙌", "Идеал", - написали пользователи сети.

Напомним, что Шоптенко огорошила прощальным фото после вылета с Танців з зірками.

Как сообщала Politeka, Шоптенко ошарашила рассказом о «Танцах со звездами».

Также Politeka писала, что главная красавица «Танцев со звездами» поразила фигурой в купальнике.