Известная российская балерина Анастасия Волочкова обратилась к подписчикам по поводу карантина из-за короновируса

Звезда опубликовала видео, записанное у себя дома, пишет Politeka.net. На кадрах артистка предстала в красном длинном платье с глубоким декольте.

На руках артистки можно заметить браслет, убрав волосы в пучок назад. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Платье обтянуло талию и бедра звезды, а также выделило пышные груди, которые едва не вываливались из выреза.

Стоит отметить, что балерина предстала возле своего камина, также можно заметить белый рояль и другую мебель.

В видео артистка просит оставаться всех дома и посветить время чему-то позитивному.

"Не теряйте оптимизма.🙏 В сложившейся ситуации нужно не опускать рук, а сплотиться.🙏", - подписала кадры звезда.

За 40 минут пост собрал более 11 тысяч просмотров и ни одного комментария. Стоит отметить, что артистка давно отключила возможность комментировать свои записи из-за негативных комментариев.

Напомним, Анастасия Волочкова показала, представ рядом с мужчиной.

Балерина была с букетом роз позировала, а рядом тот самый улыбающийся незнакомец. Артистка позировала в полупрозрачном платье с аппликациями цветов. Наряд затянул ее грудь в глубоком декольте.

Волочкова улыбалась и смотрела в камеру. Можно заметить невооруженным взглядом макияж с акцентом на глаза.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова представила провокационное фото, на котором позировала в одном халате с цветным принтом и с модной сумочкой в руках.

Звезда снялась в пикантной фотосессии в рамках продвижения модного бренда, представителем которого стала совсем недавно.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах