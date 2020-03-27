Известная российская балерина Анастасия Волочкова обратилась к подписчикам по поводу карантина из-за короновируса
Звезда опубликовала видео, записанное у себя дома, пишет Politeka.net. На кадрах артистка предстала в красном длинном платье с глубоким декольте.
На руках артистки можно заметить браслет, убрав волосы в пучок назад. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Платье обтянуло талию и бедра звезды, а также выделило пышные груди, которые едва не вываливались из выреза.
Стоит отметить, что балерина предстала возле своего камина, также можно заметить белый рояль и другую мебель.
Блондинка из "Квартал 95" выставила напоказ мокрые прелести: "Очень красивая..."
Ванга предвидела вспышку коронавируса и раскрыла, когда эпидемия закончится: "Люди будут..."
Наташа Королева показала себя после ботокса и опозорилась: «Ничего себе карантинчик»
Экс-солистка "Серебро" сверкнула упругими мячиками в мини-бикини: "Сладкие..."
В видео артистка просит оставаться всех дома и посветить время чему-то позитивному.
"Не теряйте оптимизма.🙏 В сложившейся ситуации нужно не опускать рук, а сплотиться.🙏", - подписала кадры звезда.
За 40 минут пост собрал более 11 тысяч просмотров и ни одного комментария. Стоит отметить, что артистка давно отключила возможность комментировать свои записи из-за негативных комментариев.
Напомним, Анастасия Волочкова показала, представ рядом с мужчиной.
Балерина была с букетом роз позировала, а рядом тот самый улыбающийся незнакомец. Артистка позировала в полупрозрачном платье с аппликациями цветов. Наряд затянул ее грудь в глубоком декольте.
Волочкова улыбалась и смотрела в камеру. Можно заметить невооруженным взглядом макияж с акцентом на глаза.
Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова представила провокационное фото, на котором позировала в одном халате с цветным принтом и с модной сумочкой в руках.
Звезда снялась в пикантной фотосессии в рамках продвижения модного бренда, представителем которого стала совсем недавно.
Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин
Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах