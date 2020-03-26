Меган Маркл запретила принцу Гарри путешествовать, в том числе возвращаться в Великобританию, чтобы увидеть своего отца принца Чарльза, у которого выявили коронавирус

Об этом со ссылкой на источник сообщает DailyMail.com.

Тест 71-летнего принца Чарльз на коронавирус дал положительный результат во вторник, 24 марта. Сейчас представитель королевской семьи находится в изоляции в поместье Балморал в Шотландии со своей женой Камиллой.

Инсайдер сказал, что Меган Маркл заявила Гарри, что «ни при каких обстоятельствах они с ним, сейчас никуда не поедут».

Также он добавил, что супруги очень расстроены.

«Меган сказал, что Гарри общался со своим отцом ... Конечно, он огорчен. Она сказала, что они оба расстроены, потому что они деятели и хотят сделать гораздо больше, чтобы помочь».

В последний раз Гарри видел своего отца в начале этого месяца. Его публично видели на ежегодной службе Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 9 марта.

Меган и Гарри в настоящее время находятся в своем особняке на набережной на острове Ванкувер с малышом Арчи и принимают дополнительные меры предосторожности во время пандемии, заставляя сотрудников соблюдать строгий гигиенический протокол и надевать латексные перчатки.

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