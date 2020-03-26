Популярная украинская исполнительница MARUV пожаловалась поклонникам на отношение отечественных дипломатов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Друзья, я сейчас просто в шоке. В огромнейшем. Я сейчас дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как мне добраться домой. Как мне попасть домой. И какие варианты есть. И это просто самое невежественное консульство. Девушка-оператор просто психованная. И второй раз, когда я перезваниваю, чтобы получить информацию, она просто скидывает. Даже не берут трубку», - отметила она.

Уточним, что сама певица сейчас находится на территории России.

«Не могут объяснить, что к чему, когда ты говоришь, что по объективным причинам не могла уехать раньше и попасть домой. Они просто говорят одну заученную фразу: тот, кто хотел выехать – уже выехал. Я хочу одно сказать – так не поступает. Так дела не будет. В других странах за своих граждан стоят, а в нашей просто ноги об них вытирают. Более того – это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые сейчас находятся в России. У меня такой же паспорт, как у вас. Такие права, гарантированные мне Конституцией. Поэтому, если вы не можете исполнять свою работу нормально – не предвзято, не работайте на этой работе», - подчеркнул она.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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