Украинская певица MARUV, которая регулярно выступает в России, теперь не может вернуться домой после очередного посещения страны-агрессора

В сториз своей страницы в Instagram она опубликовала гневное видеообращение, в котором обматерила украинское консульство.

Анна Корсун заявила, что по объективным причинам не могла уехать раньше. При этом, почему именно, она не уточнила. Теперь же из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса певица, как и тысячи других украинцев, не может вернуться домой. По ее словам, в консульстве ей якобы заявили, что "все, кто хотел уже выехали".

"Я просто в шоке! Дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как добраться домой, и это самое кон***ое консульство, которое может быть. Девушка-оператор просто скидывает, даже не берут трубку", - пожаловалась артистка.

MARUV обругала украинское консульство в РФ, обвинив его работников в предвзятом отношении и в том, что они якобы не достаточно ей помогают. При этом певица не сдерживала эмоций и использовала резкие выражения.

"Я хочу одно сказать - так не поступают. Так дела не будет. В других странах своих граждан стоят, а в нашей просто задницу вытирают. Более того - это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые сейчас находятся в России. У меня такой же паспорт, как у вас. Такие же права, гарантированные мне конституцией ", - заявила певица.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть.