Украинская певица MARUV устроила на полу "дикие" танцы вместе с подругой под новую песню "Сила киски"

На своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори певица решила напомнить необычным образом о своей новой музыкальной композиции, которая вызвала ранее целый скандал среди поклонников, сообщает Politeka.

Так, в этот раз певица показала танцевальную связку из своего нового клипа вместе с коллегой и подругой.

Во время своего танца Анна позировала без макияжа, в обтягивающем черном гольфе с множеством мелких надписей белым цветом и в ярко-розовых штанах. Дополнить наряд певица решила такой же черной кепкой с принтом, как и гольф. Под кепкой, похоже, певица решила скрыть отросшие корни ярко-голубых волос.

Причем похвастаться танцами звезда решила сидя на корточках, повторяя тем самым движения из нового клипа.

Отметим свой клип артистка представила в качестве начала ее нового проекта. Звезда решила назвать себя "Шлакоблочина", акцентируя внимание на том, что она якобы насмехается над многими темами, а окружению пора "принимать" юмор, как ранее сама Корсун заявила в Стори в Инстаграм.

В новом клипе, отснятом в одних розовых тонах, она вместе с участницами своего шоу-балета исполняла провокационные движения, а также использовала различные откровенные позы во время того, как сидела на полу или изгибалась перед девушками на четвереньках.

В ролике все девушки тверк в кружевном бикини бледно-розового оттенка. Спел вместе с Анной также и певец Fearmuch. "Ты куда, дама? Познакомлю твою киску со своим удавом".

В целом, весь текст песни однообразен и достаточно откровенный. Также помимо провокационных танцев девушки похвастались растяжкой, покрутили обручи и покрутились возле пушистых котиков. Пользователи сети остались под бурным впечатлением от увиденного, поскольку представленный ролик является абсолютной противоположностью предыдущих работ звезды.

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