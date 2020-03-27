Украинская певица MARUV не может вернуться домой из России в связи с карантином из-за коронавируса

Ранее звезда записала сториз в Инстаграм, в котором рассказала, что в консульстве ей якобы заявили: "все, кто хотел уже выехали".

А несколько минут назад артистка разместила пост, в котором рассказала о "наболевшем".

Как оказалось, люди к ее сторизу оставили множество негативных комментариев, некоторые даже желали смерти артистке.

"Вот он: Пример нетерпимости к чужому образу жизни, самовыражению и свободе.

И это лишь малая часть((((", - написала певица.

Как отметила MARUV, сейчас не средний век и люди, считающие, что их позиция - единственная верная, на самом деле не правы.

"Мы давно уже ушли вперёд и выросли до демократии и свободы слова и выбора", - подчеркнула украинская знаменитость.

MARUV сообщила, что считает такие нападки дискриминацией и буллингом.

"В какую страну и куда ехать на заработки - это личное дело каждого, потому что каждый ищет свое место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать - это нормально!", - написала артистка.

Также MARUV добавила, что люди, говорящие ей о моральности, всего лишь придумали свой свод условностей, дабы скрыть свои комплексы, зависть и другое.

"Единственное, что имеет вес- это уголовный кодекс 😂😂😂(это такая шутка, в которой только доля шутки, а все остальное правда)", - написала артистка.

Стоит отметить, что артистка признала свою неправоту в вопросе возвращения в Украину, когда эмоционально высказалась по этому поводу.

"Я поддалась эмоциям, потому что не получила от оператора в украинском консульстве нужную мне информацию.

Я поступила не лучше, была такая же грубая и несдержанная у себя в сторис, но я учусь контролировать эмоции и умею признавать свои ошибки, к чему призываю и вас", - сообщила артистка.

А вот те самые сообщения, которые звезда получила после выхода своего Сториз.

"Чтобы ты сдохла, ты нам не нужна", "Ты смотри, как ст**ва в Россию поехала, там и оставайся, шкура дурная", "Ты не обычный человек. Ты мусор...", - написали эти и другие негативные комментарии пользователи сети.

Ранее мы писали, что MARUV обругала украинское консульство в РФ, обвинив его работников в предвзятом отношении и в том, что они якобы не достаточно ей помогают.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть.