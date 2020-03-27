Знаменитая украинская певица Анна Седокова устроила стильную съемку со своим молодым возлюбленным Янисом Тиммой на спортивной площадке

Несмотря на то, что сейчас введены ограничения в связи с эпидемией коронавируса, Анна не стала ограничивать работу и постоянно появляется на улице или в магазине собственного бренда за работой. Об этом она сама сообщает на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Сегодня певица решила устроить съемки прямо на спортплощадке, показав, как ее возлюбленный Янис поднимает ее к баскетбольному кольцу, словно пушинку и бережно отпускает. Сама Анна забавно позировала в висящем положении и даже осталась с одной рукой держаться за кольцо, чтобы кадры вышли более провокационными.

«Когда у тебя завершили ВТБ Лигу и ты кидаешь в кольцо все оранжевое 😂 My Hero @janis.timma и я в самом красивом костюме @lastory_store 🧡», – написала Анна.

Поклонники написали сотни комментариев под постом:

«Penaltys 🏀🏀🏀 touch 🥀🥀🥀», «Как это мило)», "Что творят на площадке:)" «Какие красивые ❤️❤️❤️❤️», «Повысь свою сексуальность», «Яка ви нереально красива пара❤️Щастя вам і вашій сім'ї 🙏», «Вы с Янисом такие милые 😍☺☺☺☺».

Ранее мы сообщали, Седокова принимает участие в съемках шоу "Квартира 69". На днях артистка посветила прелестями в нескромном образе в компании коллег. На ней боди, колготки в клеточку и длинный красный плащ. Красотка своим внешним видом довела до экстаза поклонников.

«Как я мечтаю с вами сфоткаться!!😭мечта моя с детство!!😔😔😔МОЙ ИДЕАЛ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ!!!❤❤❤❤», «Воу воу воооу, вот это мощная компания ❤️❤️❤️», «О боги 🐆 🔥», «Кайф 🖤🌍», - писали в комментариях.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом