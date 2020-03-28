28 марта популярная певица Леди Гага отмечает свое 34-летие
Об этом пишет Politeka.net.
Как известно, Леди Гага родилась 28 марта 1986 года в Нью-Йорке в итальянской семье.
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Мало кто знает, но настоящее имя популярной певицы - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта.
Свой дебютный альбом Леди Гага выпустила в 2008 году. До того, как стать знаменитой, Стефани выступала в клубах и работала в качестве штатного автора лейбла Interscope.
Но после того, как вокальные данные Гаги привлекли рэпера Akon, с ней был подписан профессиональный контракт.
Стоит отметить, что до своей мировой популярности Леди Гага выглядела кардинально иначе. Это можно увидеть на раритетных снимках, которые появились в социальных сетях.
Ранее популярная певица Леди Гага призналась, как она борется с коронавирусом. Артистка призналась, что по совету врачей решила оставаться дома, чтобы переждать вспышку эпидемии. Она полностью ограничила личное общение с пожилыми родственниками, оставшись дома в окружении домашних питомцев.
По словам Леди Гаги, она советовалась с врачами и учеными. Самый эффективный способ сдержать эпидемию – это карантин и изоляция от людей, старше 65 лет.
"Я самоизолировалась дома с моими собаками. Я люблю тебя, мир, мы пройдем через это. Доверяйте мне, я говорила с Богом – он сказал, что с нами все будет хорошо", - заявила певица.
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Как сообщала Politeka, Леди Гага рассекретила свои отношения с известным режиссерем: “Прямо на сьемочной площадке… ”.
Также Politeka сообщала, что Леди Гага показала все в пикантном белье: устоять перед такими прелестями невозможно.