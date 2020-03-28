Российская певица Ольга Бузова призналась, чем занимается на домашнем карантине

Об этом звезда рассказала в комментарии журналистам, пишут Дни.

Из-за массовой отмены концертов звезды вынуждены всю работу выполнять в домашних условиях.

По словам Ольги Бузовой, после введения карантина у нее не стало меньше работы, поскольку встречи она теперь проводит в онлайн-режиме.

"Не могу сказать, что у меня стало меньше работы. Да, какие-то встречи перенеслись в онлайн, но времени намного больше не стало. Однако я уже посмотрела "Утреннее шоу" и второй сезон сериала "Большая маленькая ложь", а также фильм "The Post" с прекрасными Мерил Стрип и Томом Хэнксом. Из книг я читаю уже тоже давно откладываемую Girlboss Софи Аморузо. Художественную литературу изучаю меньше, предпочитая книги по бизнесу или психологии", - призналась популярная певица.

Она также рассказала, что на дом к ней приезжает личный фитнес-тренер, чтобы звезда могла поддерживать свое тело всегда в форме.

"Тренируюсь я теперь дома, ведь залы закрыты. Ко мне приезжает личный тренер", - добавила Бузова.

Подытоживая, Ольга Бузова заявила, что в условиях карантина старается не пропускать тренировки, поскольку ей очень важно выглядеть идеально, ведь концертная жизнь скоро восстановится.

Ранее мы рассказывали, что Оля Бузова похвасталась романтическим снимком.

В частности, российская звезда позировала в белом топе с надписями и белой пышной юбке, а жених Дава - в розовой футболке, клетчатой рубашке и джинсах.

Парень обнял красотку стоя сзади. Оля немного повернулась к Даве, закрыла глаза и улыбнулась. В это время бойфренд поцеловал девушку в щеку.

"С днем рождения, любимый. Жду тебя, чтобы всё сказать лично...", - подписала снимок влюбленная девушка.

Напомним, что Бузову застали за взрослыми развлечениями с возлюбленным Dava: "Пупсики сладкие".

А еще Politeka писала, что Оля Бузова без стыда посветила достоинствами в развратном пеньюаре: "Зачем такое выставлять?".

Также Politeka сообщала, что Бузова в одном полотенце показала свои богатства: "Пусть утро всегда будет таким".