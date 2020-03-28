Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала, как привлечь к себе внимание благодаря домашней одежде

Во время карантина певица решила заняться своей одеждой модного бренда, а также рассказала, что создала специально для тех, кому приходится сидеть дома, серию необычных халатов, пишет Рoliteka.net.

Так, в разделе Стори звезда представила несколько снимков, на которых появилась в домашних халатах необычного оттенка. Сначала звезда примерлиа ярко-салатовый халат с глубоким декольте, а затем появилась в длинном кружевном халате, едва прикрывшем ее достоинства.

Днем ранее Анна специалньо отметила, что в трениках и растянутой майке она появляться не намерена, также как и не рекомендует делать это для всех поклонниц. Чтобы помочь им быть красивыми, она решила выпустить линию домашней одежды, "чтобы девочки могли носить яркие, классные и удобные комплекты".

"Это в целом влияет на настроение, вдохновляет. Сразу хочется взяться за дело и перевернуть мир!", -сделала вывод Анна.

До этого разделе Стори в Инстаграм на своей странице артистка решила показать, как проводит время со старшей дочерью Алиной в собственном магазине. Звезда вместе с девочкой примерила костюмы собственного бренда, показав при этом фигуру и стильный вид в целом.

Певица позировала в ярко-оранжевом костюме, а ее дочь в черном и с маской на лице. При этом девочка всячески крутилась рядом с мамой и даже расстегнула курточку, как бы показывая, что внутреняя ее сторона другого цвета - кислотно-желтого. Тогда как свой наряд Алина дополнила коротеньким черным топом.

Как и мама, Алина примерила аккуратные черно-белые кроссовки на шнуровке и перед камерой чувствовала себя весьма уверено. Похоже, у звездной мамы растет хорошая замена.

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