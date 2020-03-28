Телеведущий Дмитрий Шепелев решил не рисковать здоровьем из-за эпидемии коронавируса

Об этом пишет Politeka.net.

Популярный российский шоумен Дмитрий Шепелев, скорее всего, забрал 6-летнего сына Платона и уехал в карантин подальше от Фриске-старшего.

Власти Москвы рекомендовали жителям города не покидать дом, но Шепелев, видимо, решил проигнорировать предупреждения.

В своем Instagram шоумен опубликовал фото, на которой запечатлен с двумя четвероногими питомцами – собаками породы ши-тцу.

"Вдали от социальной дистанции, с семьей. Я и моя свора желаем вам доброго здоровья и никакой паники. Позаботьтесь о старших и займитесь, наконец, до чего никак не доходили руки. Теперь уже официально", - подписал Дмитрий Шепелев снимок.

Поклонники предположили, что Дмитрий Шепелев вместе с сыном Платоном, возлюбленной Екатериной Тулуповой и ее дочкой Ладой отправились в Переславь-Залесский.

"Вот это карантин!", "Люблю, когда трудяжки отдыхают", "Какие классные", "Молодец, лучше так проводить время , чем сидеть в психозной Москве", "А кто вас снимает?) Или это секрет?)", "Дмитрий, ну когда? Скучаем же...", "А кто фотает? А!? Не один! Ой, не один!...", - пишут пользователи в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что муж умершей Жанны Фриске ошеломил пикантной подробностью. Бывший украинский телеведущий Дмитрий Шепелев, который долгое время работал на телеканале «M1», поделился историей о том отрезке времени.

В своем посте телеведущий рассказал — он трудился с известной украинской ведущей Василисой Фроловой. Много лет назад оба вели утреннее шоу на «M1».

Как признался Шепелев, для него это была не работа, ведь они с Василисой «валяли дурака» каждое утро, пять дней в неделю. По словам телеведущего, однажды они вышли в эфир голыми.

«Серьезно. Не вру. Утро после праздника Ивана Купала. Да, утро, прямой эфир и ноль одежды», — написал Шепелев.

Напомним, Шепелев нарвался на жесткую критику из-за свадьбы с новой возлюбленной.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.

Также Politeka сообщала, что Жанна Фриске подала голос с того света.