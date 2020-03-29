Популярная украинская певица Светлана Тарабарова нашла выход из сложной ситуации с карантином

Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Артистка опубликовала обращение к поклонникам, в котором сообщила, что записала первый в истории клип онлайн. Видео на песню «Самая красивая. NO STRESS» Светлана снимала сама, а ее команда удаленно монтировала его.

«Мы отсняли первый видеоклип не нарушая требований карантина! Простая, на первый взгляд, идея требовала тщательной подготовки - мы часами online обсуждали образы и мейк, повторяли танцевальные движения, выбирали локации и ракурсы съемок, консультировались, как лучше выставить свет», - призналась Тарабарова.

По ее словам, реализовать идею ей помогла режиссер Инна Грабар. Монтаж видео, пост-продакшн и цвето-коррекция видео сейчас проводится дистанционно.

За день анонс клипа Тарабаровой посмотрели более 20,7 тысяч раз. Поклонники в восторге от песни и задумки певицы.

«Офигенная», «Песня прооосто огонь. Всё утро на повторе. Самая настоящая музыкальная бомба», «Аааа, Света, это бомба-хитяря. Спасибо за то, что мотивируешь нас в такое непростое для всей страны время! Обязательно буду танцевать под эту песню! Юххууу!», «Песня действительно классная.. Оторваться не могу. Спасибо за прекрасный карантин», «Песня супееер, я только посмотрела сразу пошли мурашки по телу)», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тарабарова приспустила рубашку и показала сочные черешенки: «Тигрица».

Как сообщала Politeka, Тарабарова без белья устроила горячие игры на кровати: "Не могу успокоиться".

Также Politeka писала, что Alyona Alyona в леопарде и Тарабарова показали себя в пикантных позах: "Вот это бомба".