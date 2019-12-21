Відома українська Світлана Тарабарова і Alyona Alyona зробили спільне фото присівши на коліна

На фото Світлана в білому одязі, а Alyona Alyona вирішила вибрати костюм леопардовий. Дівчата дивляться в камеру і демонструють свої кулаки. На ще одному фото Тарабарова перед колегою стала в позі букви Г і щось кричить, а на останньому Світла висунула язик. Фотосет вийшов дуже цікавим. Про це пише Politeka.

"Ця дівчина увірвалася в наші серця з великою внутрішньою силою і вірою в себе. Світла сторона набирає обертів. Відвертість, щирість і сміливість стає трендом. І я цьому дуже радію. Добро повинно бути з кулаками, ми це знаємо, та Alyona Alyona?", - написала Світлана.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Дуже крута. І правда, особлива.", "Красиві дівчата", "Круті", "Ну це просто кошмар. Чому вона не приведе себе в порядок, обличчя аж лускає. Ще і одягають її жахливо, підкреслюючи всі недоліки. Виглядає вона ще гірше від цього всього". "Це по вашому круто? Реально".

Раніше ми повідомляли, що співачка Джамала і рэперша Alyona Alyona поділилися прем'єрою кліпу на пісню "Забирай".

Співачки заспівали разом для того, щоб дати відсіч хейтерам. Для Джамали - реп - несподівана зміна музичного амплуа. Але, судячи із захоплених відгуків, композиція припала українцям за смаком.

"Сьогодні соцмережі стерли кордони між артистом і слухачами. Начебто і добре, ти можеш написати кому завгодно і отримати відповідь безпосередньо. Але в той же час для артиста це пастка. Відповіси - людина починає думати, що ти будеш з ним спілкуватися постійно. Не відповіси - "зазналась, зіркова хвороба", - підписала ролик Джамала в соціальній мережі Instagram.

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