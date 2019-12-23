Українська співачка Світлана Тарабарова здивувала досить відвертим фото

Зірка деякий час тому опублікувала пост в своєму Instagram, пише Рoliteka.net. В кадрі артистка позувала на ліжку з білосніжною постільною білизною.

Світлана сиділа у майці на тонких бретельках і джинсах. Примітно, що дівчина не одягла нижньої білизни під верхню частину одягу з глибоким декольте. Співачка дивилася в камеру, на її обличчі була усмішка.

"Після концерту ще довго не можу заспокоїтися. Приємний адреналін, приємна втома. Побажаємо один одному в коментах казкових снів?) ✨ P. S .: м'ятного чаю мені, м'ятного 🌱", - написала співачка.

За 12 годин пост артистки зібрав понад 12 тисяч лайків та багато коментарів.

"Розкажи, чому молоді жінки люблять селфитися в такому місці? 😍", "Ви чудова ♥ ️ ви людина - позитив ♥ ️ ви щира і відкрита ❤️❤️❤️", "Які с**чки набряклі🔥🔥🔥", "Так твоє збудження видно)))", "Всім приємних снів😘👏", "Як адреналін я завжди трохи на ліжку пострибайте і відразу спати хочеться, спробуйте так!", "Тарабарова, ти - вогонь 🔥 !!!!!", "Светик ну навіщо так?!", "А от хотілося б щоб ви як проста і рівна людина нам теж приділяли увагу так само як і ми тобі Светуличка❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Світлана Тарабарова і реперша Alyona Alyona зробили спільне фото присівши на коліна.

На фото Світлана в білому одязі, а Alyona Alyona вирішила вибрати костюм леопардовий. Дівчата дивляться в камеру і демонструють свої кулаки. На ще одному фото Тарабарова перед колегою стала в позі букви Г і щось кричить, а на останньому Світлана висунула язик. Фотосет вийшов дуже цікавим.

Раніше ми писали, що Світлана Тарабарова похвалилася в мережі, як проводить відпочинок в Ужгороді.

Знімки дівчина опублікувала у себе на Instagram.

«Колір або чб? Ужгород, сьогодні #світла сторона музики вітає тебе з Днем міста», — йдеться у підписі.

На знімках дівчина позує в басейні, виставивши напоказ апетитні форми. Це стало причиною бурхливої реакції з боку користувачів.

Нагадаємо, що Тарабарова зворушила всіх фотографією з новонародженим сином.

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona в леопарді і Тарабарова показали себе в пікантних позах: "Ось це бомба"

Також Politeka писала, що вагітна Світлана Тарабарова поділилася зворушливим сімейним фото.