Карантин из-за коронавируса, в котором сидят как простые граждане, так и знаменитости, толкает людей на самые непредсказуемые выходки

Вот, например, 50-летняя российская актриса Эвелина Бледанс решила, что 28 марта – самое время позагорать, передает Politeka.

На своей странице в Инстаграм она опубликовала видео, на котором позирует, усевшись в кресле-груше в купальнике синего цвета в белый горох, шляпе и солнцезащитных очках.

«Новая фишка – карантинный загар!», – подписала видео актриса.

Запись произвела ошеломительное впечатление на фанатов звезды.

«Вирус, пошёл прочь, не мешай загорать», «Шикарная 🔥🔥🔥🔥🔥 вы просто превосходно выглядите 💖», «Красота, погода шепчет ;)))», «Дай бог, чтоб именно так прошёл карантин, берегите себя и Сему, счастья вам удачи и здоровья!!!», «Красотка!!❤️❤️❤️», «Страстная Эвелина😍», – не скрывают восторга поклонники артистки.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная Бледанс порадовала поклонников неожиданным откровением и не менее горячей выходкой.

«Нашла свою личную Золушку! Забуду об уборке, но возвращаться буду всегда в чистый дом…», – говорится в сообщении.

На фотографии Эвелина позирует с широко расставленными шагами и в кофте с глубоким декольте, из-за чего в кадр попадают роскошные формы звезды. Также уточним, что между ног актрисы виднеется робот-пылесос. Однако поклонники сети больше обратили внимание на внешность кумира.

Напомним, что постаревшая Бледанс сверкнула грудью в обнимку со скандальной Кудрявцевой.

А еще Politeka писала, что Бледанс засветила лишнее в расстегнутых брюках.

Также Politeka сообщала, что горячая Бледанс примерила костюм развратной медсестры.