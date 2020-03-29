В конце прошлого года рестораны российской певицы и звезды "Дом-2" Ольги Бузовой прекратили работу. Настоящая причина закрытия заведений выяснилась только недавно

Напомним, два года назад Бузова открыла рестораны в Москве и Санкт-Петербурге. Только в BUZfood в центре столицы знаменитость вложила более 10 миллионов рублей. Но спустя год, как оказалось, проект себя не окупил, и она потеряла рестораны. На сайте заведений тогда отмечалось, что закрыты "по техническим причинам", пишет телеграм-канал Mash.

Более того, в ноябре 2019 года департамент торговли и услуг подал иск к компании «Бузова Рест Компани», которая занимается развитием сети ресторанов Ольги, из-за нарушений, связанных с реализацией алкоголя. Закончилось штрафом в размере 100 000 рублей, который выплатил BUZfood.

В настоящее время выяснилось, что счет ресторанной сети Бузовой и вовсе заморожены налоговой.

Проблемы начались и у заведения в Санкт-Петербурге - из-за всеобщего карантина.

Бузова не дает никаких комментариев по поводу остановки работы своих ресторанов. Но вот коллега Ольги, ресторатор Аркадий Новиков ранее заявлял, что Бузова была только лицом, бизнес же вели другие люди, которые, очевидно, сделали ошибку.

Согласно отзывам, посетители также были не в восторге от ресторанов Бузовой.

«Дорого. Да и ассортимент не очень большой»; «Там кругом Бузова. То есть я пришел туда есть или на нее смотреть?»; «Разочек перекусить можно было, а так — никаких восторгов», - писали пользователи в сети.

Ранее мы сообщали, Бузова рассказала, чем занимается на карантине. По ее словам, работы меньше не стало - все встречи она проводит в онлайн-режиме. Также к ней регулярно на дом приезжает фитнес-тренер - звезда старается поддерживать форму, несмотря на всеобщую панику из-за коронавируса.

Напомним, что Бузову застали за взрослыми развлечениями с возлюбленным Dava: "Пупсики сладкие".

Также Politeka сообщала, что Бузова в одном полотенце показала свои богатства: "Пусть утро всегда будет таким".